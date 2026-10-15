Formula 1 Singapur GP

Bottas, Cadillac fabrikasının Mercedes’inkinden daha iyi olduğunu söyledi

Valtteri Bottas, Cadillac’ın Silverstone’daki yeni fabrikasının eski takımı Mercedes’ten daha üstün imkanlara sahip olduğunu öne sürdü.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 15 Eki 2026 12:20

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Formula 1’deki ilk sezonunda henüz ilk 10 içerisine giremeyen Cadillac, altyapı yatırımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Kariyerindeki 10 Grand Prix zaferinin tamamını Mercedes ile kazanan ve Alman üreticinin Brackley’deki tesislerini çok iyi bilen 37 yaşındaki Valtteri Bottas, Financial Times’a yaptığı açıklamada çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Bottas, Silverstone’daki yeni fabrikanın dünya şampiyonu Mercedes’ten daha iyi olup olmadığı sorusuna, "Kesinlikle öyle olduğunu söyleyebilirim." yanıtını verdi.

Takım arkadaşı Sergio Perez de daha önce fabrikayı ziyaret ettiğinde, "Kariyerimde böyle bir fabrika görmedim, gerçekten çok etkileyici" ifadelerini kullanmıştı.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotoğraf: Joe Portlock / Getty Images

Şampiyonayı puansız sürdürmelerine rağmen takımın arka planda ilerleme kaydettiğini belirten Bottas, yaşadığı dayanıklılık sorunlarına ve sezon değerlendirmesine dair şu ifadeleri kullandı: "Zor bir yıl olacağını zaten biliyorduk.”

“Sorunları çözmeyi, gelişmeyi ve her alanda işleri yoluna koymayı gerektiren bir süreç olacaktı. Her hafta sonu kesinlikle bir alanda gelişim gösteriyoruz. Bu durum henüz sonuçlara yansımıyor olabilir ama verilerden ve araç içindeki hissiyattan bunu anlayabiliyoruz.”

Sezonun geride kalan 17 yarışının 8'inde yarış dışı kalarak ciddi bir dayanıklılık sıkıntısı yaşayan Bottas, Cadillac'ın en büyük engelinin bu teknik aksaklıklar olduğunu vurguladı.

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- Motorsport.com Ekibi

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