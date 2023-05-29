Kayıt Ol
Önceki / Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"
Formula 1 / Monako GP Haberler

Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü"

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, Monako'dan puansız ayrılmalarından dolayı üzgün.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Valtteri Bottas 15. sıradan başladığı yarışta puan barajının hemen yakınına geldi ancak o son puanları McLaren pilotlarından almayı başaramadı.

Puan hasreti beş yarışa çıkan Bottas, yarıştan sonra şöyle konuştu: "Sağlam bir yarış çıkardık ve yapabileceğimiz her şeyi yaptık."

"Monako'da dört sıra yükseldiğinizde, bu kötü bir sonuç değildir ve çabalarımıza rağmen puan alamamak üzücü."

"Yağmur yarışı karıştırarak bize biraz yardım etti ancak böyle anlarda bazı önemli kararlar almamız gerekiyordu ve biz de doğru kararlar verdik."

"Pist bazı yerlerde çok ıslak, bazı yerlerde ise daha kuru olduğu için geçiş lastikleriyle bile durum kolay değildi, ancak bu kartı herkesten önce oynamayı seçtik ve sonuç olarak avantaj kazandık."

"Araç, yaptığımız güncellemeler sayesinde biraz daha iyi hissettirdi ve paketimizin biraz daha iyi çalışmasını beklediğimiz Barselona'da daha fazla performans elde etmemizi umuyorum."

"O yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Yarışı 14. sırada tamamlayan Zhou Guanyu'nun görüşleri ise şöyle oldu: "Çok zor koşullarda iyi bir yarış çıkardık ve başladığımız yer göz önünde alındığında, bulunduğumuz yerden memnun olabiliriz."

"İlk turda pite girme kararı aldık. Bu, yarışı sadece bir set lastikle bitirmek anlamına gelecek agresif bir seçimdi."

"Bu lastiklerdeki hızımız oldukça iyiydi ve yağmur başlamadan önce daha taze lastiklere sahip araçları geride bırakarak birkaç sıra yükseldim."

"Yağmur her şeyi sıfırladı, bir kez daha pite girmek ve gerçekten zor koşullarla başa çıkmak zorunda kaldık."

"Pistte sürüş yapmak gerçekten zordu, her virajda hata yapabilirdik... Yani çok dikkatli olmak zorundaydım. Sonunda altı sıra yükseldik ve bunu yapmak oldukça eğlenceliydi."

"En önemlisi yarış hızımızın iyi olmasıydı. Farklı pistler ya da diğer koşullar için iyi bir gösterge oldu."

paylaşım
yorumlar

Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Formula 1

Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek" Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Resmi: McLaren, Red Bull'dan Rob Marshall ile anlaştı!

Resmi: McLaren, Red Bull'dan Rob Marshall ile anlaştı!

Formula 1
Monako GP

Resmi: McLaren, Red Bull'dan Rob Marshall ile anlaştı! Resmi: McLaren, Red Bull'dan Rob Marshall ile anlaştı!

Sainz, geleceğiyle ilgili durumun 2024 sezonu öncesinde netleşmesini istiyor

Sainz, geleceğiyle ilgili durumun 2024 sezonu öncesinde netleşmesini istiyor

Formula 1
Monako GP

Sainz, geleceğiyle ilgili durumun 2024 sezonu öncesinde netleşmesini istiyor Sainz, geleceğiyle ilgili durumun 2024 sezonu öncesinde netleşmesini istiyor

Son Haberler

Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor?

Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor?

F1 Formula 1
İspanya GP

Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor? Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor?

Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

F1 Formula 1

Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek" Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Albon: "Orta hamur işimize yaramadı"

Albon: "Orta hamur işimize yaramadı"

F1 Formula 1
Monako GP

Albon: "Orta hamur işimize yaramadı" Albon: "Orta hamur işimize yaramadı"

Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti"

Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti"

F1 Formula 1
Monako GP

Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti" Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti"

Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor?

Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor?

Formula 1
İspanya GP
Ezel Tan

Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor? Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor?

Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Formula 1
Kemal Şengül

Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek" Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Albon: "Orta hamur işimize yaramadı"

Albon: "Orta hamur işimize yaramadı"

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Albon: "Orta hamur işimize yaramadı" Albon: "Orta hamur işimize yaramadı"

Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti"

Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti"

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti" Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti"

Krack: "Alonso, yanlış karar vermeseydik de kazanamayacaktı"

Krack: "Alonso, yanlış karar vermeseydik de kazanamayacaktı"

Formula 1
Monako GP
Adam Cooper

Krack: "Alonso, yanlış karar vermeseydik de kazanamayacaktı" Krack: "Alonso, yanlış karar vermeseydik de kazanamayacaktı"

Bradley: "Ferrari, Monako'da doğru bir strateji yaptı"

Bradley: "Ferrari, Monako'da doğru bir strateji yaptı"

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Bradley: "Ferrari, Monako'da doğru bir strateji yaptı" Bradley: "Ferrari, Monako'da doğru bir strateji yaptı"

Gasly, takımın kendisini yağmurdan önce pite almasından memnun değil

Gasly, takımın kendisini yağmurdan önce pite almasından memnun değil

Formula 1
Monako GP
Adam Cooper

Gasly, takımın kendisini yağmurdan önce pite almasından memnun değil Gasly, takımın kendisini yağmurdan önce pite almasından memnun değil

Alonso 2023 şampiyonluğu için şansı olabileceğini düşünüyor

Alonso 2023 şampiyonluğu için şansı olabileceğini düşünüyor

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Alonso 2023 şampiyonluğu için şansı olabileceğini düşünüyor Alonso 2023 şampiyonluğu için şansı olabileceğini düşünüyor

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol