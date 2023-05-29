Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü"

Valtteri Bottas 15. sıradan başladığı yarışta puan barajının hemen yakınına geldi ancak o son puanları McLaren pilotlarından almayı başaramadı.

Puan hasreti beş yarışa çıkan Bottas, yarıştan sonra şöyle konuştu: "Sağlam bir yarış çıkardık ve yapabileceğimiz her şeyi yaptık."

"Monako'da dört sıra yükseldiğinizde, bu kötü bir sonuç değildir ve çabalarımıza rağmen puan alamamak üzücü."

"Yağmur yarışı karıştırarak bize biraz yardım etti ancak böyle anlarda bazı önemli kararlar almamız gerekiyordu ve biz de doğru kararlar verdik."

"Pist bazı yerlerde çok ıslak, bazı yerlerde ise daha kuru olduğu için geçiş lastikleriyle bile durum kolay değildi, ancak bu kartı herkesten önce oynamayı seçtik ve sonuç olarak avantaj kazandık."

"Araç, yaptığımız güncellemeler sayesinde biraz daha iyi hissettirdi ve paketimizin biraz daha iyi çalışmasını beklediğimiz Barselona'da daha fazla performans elde etmemizi umuyorum."

"O yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Yarışı 14. sırada tamamlayan Zhou Guanyu'nun görüşleri ise şöyle oldu: "Çok zor koşullarda iyi bir yarış çıkardık ve başladığımız yer göz önünde alındığında, bulunduğumuz yerden memnun olabiliriz."

"İlk turda pite girme kararı aldık. Bu, yarışı sadece bir set lastikle bitirmek anlamına gelecek agresif bir seçimdi."

"Bu lastiklerdeki hızımız oldukça iyiydi ve yağmur başlamadan önce daha taze lastiklere sahip araçları geride bırakarak birkaç sıra yükseldim."

"Yağmur her şeyi sıfırladı, bir kez daha pite girmek ve gerçekten zor koşullarla başa çıkmak zorunda kaldık."

"Pistte sürüş yapmak gerçekten zordu, her virajda hata yapabilirdik... Yani çok dikkatli olmak zorundaydım. Sonunda altı sıra yükseldik ve bunu yapmak oldukça eğlenceliydi."

"En önemlisi yarış hızımızın iyi olmasıydı. Farklı pistler ya da diğer koşullar için iyi bir gösterge oldu."