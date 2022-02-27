Bottas: "C42 benim için özel bir araç"

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Alfa Romeo, yeni Formula 1 aracının örtüsünü bugün gerçekleştirilen lansman etkinliğiyle beraber kaldırmış oldu.

Oldukça farklı bir renk düzenine sahip olan yeni C42'yi bu yıl Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou kullanacak.

Son yıllarda Mercedes'le yarışan ve bu yıl Alfa Romeo'ya geçen Valtteri Bottas, yeni araç hakkında pozitif görünüyor.

Bottas, "Yeni aracımız C42'den çok etkilendim. Bence renk düzeni gerçekten çok güzel. Alfa Romeo Centro Stile mükemmel bir iş çıkardı. Elbette Alfa Romeo F1 Team Orlen'deki ilk aracım olduğu için bu onu daha da özel kılıyor ve Bahreyn'de onunla piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Heyecan verici olan şey şu ki, ilk yarışı nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Testler, nerede olduğumuza dair beklentilerimizi ve araçla kaydettiğimiz ilerlemeyi doğrulamamıza yardım etti. Fakat önemli olan noktaya şimdi yaklaşıyoruz."

"Takıma katıldığından beri burada çok fazla motivasyon gördüm. Herkes çok çaba gösteriyor. Rekabetçi olabilmek adına diğerlerinden daha fazla zorluyor ve bu da bana kok pite içerisinde ekstra destek oluyor." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Fotoğraf: Alfa Romeo

Çaylak Guanyu Zhou da yeni aracı sürmek için sabırsızlanıyor.

Çinli sürücü, "Yeni sezon için çok motiveyim."

"Yeni araçlar ve düzenlemelerle beraber yeni bir çağın başlangıcındayız. Bu, sıfırdan başlayacakları için tüm takımlara ilerleme kaydetmeleri adına bir fırsat sağlıyor."

"Alfa Romeo F1 Team Orlen'deki herkes, takıma katıldığından beri bana inanılmaz derecede yardımcı oldu ve hem Hinwil hem de pistteki tüm sıkı çalışmayı, bağlılığı ve motivasyonu görmek beni hem gururlandırıyor hem de heyecanlandırıyor."

"Bu araçla gridde olmayı ve hedeflediğimiz sonuçları almak için takımla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Ayrıca yedek pilot Robert Kubica da, "Araç için büyük çaba harcandı ve takımın bununla neler başarabileceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Rolüm gereği bu aracın gelişimine mümkün olduğunca yardım etmek istiyorum." dedi.

Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Alfa Romeo