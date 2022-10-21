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Formula 1 Haberler

Bottas: "Bütçe sınırı ihlaline, gerçekten acıtan bir ceza verilmeli"

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, 2021 bütçe sınırını aşan takıma gerçekten katı ve sert bir ceza verilmesi gerektiğini savundu.

Matt Kew
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Bottas: "Bütçe sınırı ihlaline, gerçekten acıtan bir ceza verilmeli"
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Amerika'da Perşembe günü çıkan haberlerde FIA'nın 2021'de bütçe sınırını aştığı belirlenen Red Bull ile anlaşmak için teklifte bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda Red Bull İhlali Kabul Anlaşması yaparsa, puanlarını koruyacak ve çok sert bir ceza almadan kurtulacak.

Red Bull'un bugün bütçe sınırıyla alakalı bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyordu ancak takım patronu Christian Horner'ın FIA Başkanı Mohmmed ben Sulayem ile görüşmemesi nedeniyle bu toplantı iptal edildi.

Bu açıdan Red Bull'un cezayı kabul edip etmeyeceği ya da suçsuz olduğunu savunmak için bu olayı sürdürüp sürdürmeyeceği henüz bilinmiyor.

Konu hakkında konuşan Bottas, "Kural kuraldır. Onları takip etmiyorsanız, bu durumda gerçekten acıtan bir ceza verilmeli."

"Şahsen katı ve sert bir ceza olmasını umuyorum çünkü bu tür şeyler olmamalı. Kural kuraldır."

"F1'de birçok kural var ve ceza açısından bunlar arasında bir fark yok." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bottas, Red Bull'un bütçe sınırı ihlali yaptığı sene Mercedes pilotuydu ve takımın şampiyon olmasına katkı sağladı.

Bottas, "Umarım, onları gerçekten acıtan iyi bir ceza verilir. Ben geçen seneki takımlar şampiyonluğu mücadelesinde vardım."

"Evet onu kazandık ancak pilotlar şampiyonluğunu birkaç puanla ve birkaç milyon pound ile kaçırdık. Bu büyük fark yaratabilirdi." dedi.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, "Her takım, her pilot olarak öncelikle şeffaflık, ardından adil olunmasını istiyoruz."

"Bir ceza olacaksa, o ceza gelecek sene fazladan 2-3 milyon harcamayı göze almayı caydıracak şekilde olmalı." dedi.

Red Bull pilotu Sergio Perez ise, Mercedes ve Ferrari'yle bağlantılı taraflardan gelen güçlü yorumların, Red Bull'dan performans koparma planının bir parçası olduğunu düşünüyor.

Perez, "Biz sınır içerisinde olduğumuza inanıyoruz. Açıkçası bu sorunu FIA ile çözme konusunu takımıma bırakıyorum. Ancak günün sonunda, özellikle kazandığınızda, her zaman sizden performans almaya çalışan takımlar olur."

"Bu, sporun bir parçası ve her zaman öyle olacak. Ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Bu normal bir durum. Günün sonunda gerçekler ortaya çıkacak ve insanlar bu durumu daha iyi anlayacaklar." dedi.

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