Bottas: "Bundan çok daha hızlı olabiliriz"

Mercedes pilotu Valtteri Bottas hem ilk hem de ikinci antrenman seansında zirvede yer almayı başardı.

Bununla birlikte Fin pilot, özellikle üçüncü sektörde yeterince iyi değildi.

Seansın ardından konuşan Bottas, çok daha hızlı gidebileceklerini belirtti.

Fin pilot şöyle dedi: "Aslında ilk antrenman seansı kırmızı bayrak ve diğer şeylerden ötürü kesintiye uğradı. Bu yüzden sınırlı sayıda sürüş yapabildik. Ayrıca lastikleri kilitledim ve bu yüzden bir lastik setini paramparça ettim."

"İkinci seansta çok fazla tur attım ama bunda bile en hızlı turumda tüm sektörleri bir araya getiremedim. Bu yüzden kesinlikle daha fazlasını yapabilecek tempomuz olduğunu düşünüyorum. Bugün şartlar oldukça zordu ve bu yüzden pek çok insanın hata yaptığını gördük."

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 W11 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Özellikle düşük yakıt yükünde her zaman arka kısımda biraz zorlandım. Buna bir bakmamız gerekiyor. F1 sürüş stilinden çok bir ralli sürüş stiline benziyordu. En hızlı yolun bu olduğundan pek emin değilim!"

"Her şeye rağmen şu an için her şey oldukça güçlü görünüyor. Daha önce de söylediğim gibi, bulabileceğimiz hâlâ çok fazla zaman var ve ayrıca ayarları da daha iyi hale getirebiliriz. Birinci ve ikinci sektör gerçekten iyi hissettiriyor. Ama üçüncü sektör o kadar da iyi değil ve eğer her şeyi doğru şekilde yaparsak eminim daha fazla zaman bulabiliriz."