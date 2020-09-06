Bottas: "Bugün risk almalıyım çünkü başka şansım yok"

Valtteri Bottas, şampiyonluk umutlarıyla başladığı 2020 sezonunda, ilk yedi yarışın ardından 50 puan geride kalmış durumda ve şampiyonada Max Verstappen'in dahi gerisinde yer alıyor.

Bottas, İtalya Grand Prix'sinde bu yıl bir kez daha Hamilton'a geçildi ve sıralama turlarında durum 6'ya 2 oldu.

Fin pilot yarıştan hemen önce verdiği röportajda şöyle dedi: “Bugün daha büyük bir risk alabilirim, çünkü yarışı kazanamazsam, o zaman benim için mücadele gerçekten bitecek."

"Şahsen benim için sezonu ikinci veya üçüncü sırada bitirmek pek önemli değil."

"Aynı zamandaLewis ve ben birbirimize saygı duyarak savaşmaya devam edeceğiz. Yine öne çıkma şansım varsa, bundan faydalanmaya çalışacağım."

Bottas son yarışlarda kötü startlar aldı.

Fin pilot, "Başlangıçta daha iyi tepki vermek gerekiyor. Başlangıç ​​prosedürü üzerinde birden fazla kez çalıştık. Ancak bugün birinci ve dördüncü virajlardan önce daha iyi bir hızlanma yakalamak da önemli olacak." dedi.