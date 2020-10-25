Bottas: “Bugün neden yavaş kaldığımı bilmiyorum”

Portimao'daki yarışa ikinci sıradan başlayan Fin sürücü, ilk turda Carlos Sainz'a geçilse de birkaç tur sonra liderliğe yükselmeyi başardı.

Ancak ilerleyen turlarda temposunu arttıran takım arkadaşı Lewis Hamilton'a geçilen Bottas, yarışı ikinci sırada tamamladı.

Yarışın ardından konuşan Bottas, “İlk tur oldukça iyiydi. Biraz yağmur atıştırıyordu, bu da işleri zorlu hale getirdi ve arkada yumuşak lastikle yarışa başlayan bazı sürücüler avantaj yakaladı. Bundan ötürü liderliğe yükseldiğim için memnundum.”

“Ancak dürüst olmak gerekirse, sonrasında hızım yoktu. Sebebini bilmiyorum ancak hızım yoktu.”

“Lewis ile mücadelede elbette savunma yapmayı denedim, ancak yaklaşma hızıyla beraber yapabileceğim pek bir şey yoktu. Dediğim gibi, bugün neden hızım olmadığını bilmiyorum. Çok zorluyordum ancak daha hızlı gidemedim.”

“Yarışı yumuşak lastikle bitirmek istedim. İlk bölümü uzatıp son bölümde yumuşak lastiğe geçmeyi umuyordum. Ancak bugünkü sonuçta bir fark oluşturmazdı.” ifadelerini kullandı.