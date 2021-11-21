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Bottas: "Bugün ilk ikiye girme şansım yoktu"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, sıralama turlarında araçtan her şey çıkardığını düşünüyor ve ilk ikiye girme şansı olduğuna inanmıyor.

Bottas: "Bugün ilk ikiye girme şansım yoktu"

Valtteri Bottas, sıralama turlarında takım arkadaşının 0.6 saniye gerisinde kaldı ve ancak üçüncü sırada yer alabildi.

Bu, antrenmanlardaki güçlü performansı göz önüne alındığında biraz beklenmedikti. 

Fakat seansın ardından basın toplantısında konuşan Bottas, araçtan çıkarabileceği çok daha fazla şey olmadığını belirtti.

Bottas şöyle dedi: "Son turum o kadar iyi değildi. Belki 0.050 saniye veya 0.1 saniye geliştirebilirdim ama 15. virajda risk almam gerekiyordu. Bu yüzden biraz genişten döndüm ve aracın tabanını vurdum. Bu da momentum kaybına neden oldu."

"Fakat bunun ötesinde durumda gerçekten zorluydu. Elimden geldiğince zorluyordum ama benim için bugün gerçekten ilk ikiye girme şansı yoktu. Bu, gerçekten garip bir şey çünkü tüm antrenmanlarda oldukça hızlıydım, bu yüzden duruma bir göz atmam gerekiyor."

"Ayrıca Lewis bugün çok hızlıydı, bu yüzden pole pozisyonunu onun kazanacağını biliyordum."

"Sadece yarın için araçla ilgili her şeyin yolunda olduğundan emin olmam gerekiyor. Eminim yarış hızı Red Bull'a yakın olacak, ki bu gerçekten güzel."

"İkiye karşı tek olacağız, bu yüzden sabırsızlıkla bekliyorum."

Düşen pist sıcaklığının etkisi sorulduğunda Bottas, "Aracın performansını pek etkilemedi ancak lastikleri turun başlangıcına hazırlanmakta zorlandım. Bu yüzden turların çoğunda aracın arka kısmında zorluk çektim. Bütün hafta sonu sahip olduğum güven seviyesi yoktu. Bu yüzden garipti. Duruma bir göz atacağız." dedi.

A team mate congratulates Valtteri Bottas, Mercedes, after Qualifying

A team mate congratulates Valtteri Bottas, Mercedes, after Qualifying

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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