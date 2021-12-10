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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Bottas: "Bugün attığım turların hiçbirisi harika değil"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Valtteri Bottas, cuma günü attığı hiçbir turun temiz olduğunu düşünmüyor ve bu yüzden cumartesi günü daha fazla zaman bulabileceğinden emin.

Bottas: "Bugün attığım turların hiçbirisi harika değil"

Valtteri Bottas, ilk antrenman seansında ikinci en iyi zamanı yaparken, ikinci seansta da üçüncü en iyi zamanın sahibi oldu.

Fin pilot, gün boyunca birden fazla kez pist dışına taştı ve aracın dengesinden çok memnun gözükmedi.

Fakat günün ardından konuşan Bottas, günden genel anlamda memnun olduğunu ve gece yapacakları çalışmalarla daha fazla hız bulabileceklerini söyledi.

Bottas şöyle dedi: "Yenilenen pist düzeninde sürüş yapmak ve hissiyatının nasıl olduğunu görmek güzeldi. Pist artık daha akıcı ve artan geçiş fırsatları ile artık eskisine nazaran daha iyi hissettiriyor."

"Seans içerisinde küçük bir olay da yaşadım, pistin çok tozlu olduğu bölümde çizginin dışına çıktım ve o virajdan önceki kerblerde biraz fazla dışa açıldım. Bir sonraki virajda da bunun bedelini ödedim."

"Aracın ayarlarını ilk seanstan ikinci seansta geçişte biraz değiştirdik ve ileriye doğru gittik gibi hissettim çünkü araçta genel olarak daha rahattım. Yine de bugünkü turlarımın hiçbirisi harika değildi, bu yüzden de ortaya koyabileceğimiz çok daha fazla zaman var."

"Özellikle orta hamurla yaptığımız uzun sürüşler iyiydi ve aracımız bu süre boyunca çok tutarlıydı. Daha hızlı olan bu yeni virajların, aracın arka kısmına eskisine kıyasla daha fazla baskı yaptığını hissedebiliyordunuz."

"Bu gece bazı önemli çalışmalar yapacağız ve yarına hazırlanacağız."

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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