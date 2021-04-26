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Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Bu yıl yarışları kimse domine edemeyecek"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, bu yıl herhangi bir takımın sporu domine edebilecek kadar fark açabileceğini düşünmüyor.

Bottas: "Bu yıl yarışları kimse domine edemeyecek"

Bu yıl şampiyonluk savaşı Mercedes ve Red Bull arasında geçecek gibi görünüyor, İki takım şimdiye kadar birer galibiyet aldılar ve şampiyonada birbirlerine çok yakınlar.

Lewis Hamilton, Bahreyn GP'yi Max Verstappen'in sadece 0.7 saniye önünde kazanırken, Emilia Romagna'da Verstappen kazansa da Hamilton yine performans olarak çok yakındı.

Şu anda Hamilton, sadece bir puan farkla ilk sırada yer alıyor ve bu mücadelenin tüm sezon bu şekilde devam etme ihtimali var.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Mercedes'ten Valtteri Bottas, bu yıl takımlar arasındaki farkların çok az olduğunu ve hiçbir takımın sezonu domine edemeyeceğini belirtti.

Bottas, F1.com'a şöyle dedi: "Sezonun başlangıcına bakarsak, bu sene bir yarışı domine etmek zor olacak.

"Gördüğümüz üzere pistten piste performans anlamında büyük dalgalanmalar var, fakat asla bilemezsiniz."

"Yine de bu yıl herhangi bir takımın domine edeceğine inanmıyorum."

Bununla beraber Bottas, Mercedes'in Red Bull'u geride bırakabilmek adına mümkün oluğunca verimli olması gerektiğini söyledi.

Bottas, "Onları yakalayabileceğimize inanıyorum. Aracın hissiyatı anlamında ortaya çıkarılabilecek çok daha fazla şey var."

''Eğer araç dengesini iyi ayarlayabilirsek, aracı daha sürülebilir bir hale getirebilirsek, aracın viraj dengesini daha güvenilir hale getirebilirsek ve araç ayarlarının etkilerini daha iyi anlayıp aracı daha iyi ayarlayabilirsek, daha bulabileceğimiz çok performans var."

"23 yarış, paketimiz hakkında bilgi edinmek adına uzun bir zaman. Sadece diğer takımlara kıyasla daha verimli olmamız gerekiyor."

"Red Bull'un sezon içi gelişiminde çok iyi olduğunu hepimiz biliyoruz ve onları geride bırakmak zorundayız." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, leaves his pit box after a stop

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, leaves his pit box after a stop

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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