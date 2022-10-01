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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Bottas: "Bu yıl ilk kez cuma gününü sorunsuz geçirdik"

Valtteri Bottas, cuma gününün ardından verdiği demeçte, bu yıl ilk kez temiz bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

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Bottas: "Bu yıl ilk kez cuma gününü sorunsuz geçirdik"
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Alfa Romeo bu yıl hemen hemen her hafta sonu cuma günleri bazı problemler yaşadı ve değerli zamanlar kaybetti.

Bu da takımın performansını ve sürücülerin adaptasyonunu olumsuz yönde etkiledi.

Bu hafta sonu yapılacak Singapur GP'de ise tam tersi bir durum yaşanıyor ve Valtteri Bottas, sorunsuz geçen cuma gününün ardından epey iyimser görünüyor.

Gününün nasıl geçtiği sorusuna Bottas şöyle yanıt verdi: "Aslında bugün oldukça pozitif bir gündü."

"Burada iyi bir potansiyelimiz olduğunu hissetmek ve görmek güzeldi. Yarın Q3 için savaşabiliriz."

"Günün  başından itibaren büyük bir sorun yaşamadık. Bu yıl ilk kez cuma günü gerçekten sorunsuz geçti."

Sıralama turları için hedefi sorulduğunda Bottas, "Bunun için savaşabileceğimize eminim."

"Kesinlikle yapabiliriz."

"Bugün mümkün görünüyor ve hissiyat da fena değil."

"Yarın biraz daha fazlasını bulabileceğimize eminim. Yarın için iyi bir hedef olacak." cevabını verdi.

Fin pilot son olarak 2022 araçlarının Singapur'daki hissiyatını yorumladı.

"Tümseklerde biraz daha sert ama aslında bugünün daha sarsıntılı bir gün olacağını düşünmüştüm. Yani çok kötü değildi."

"Pistte sürüş yapmaktan hâlâ keyif alıyorum."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

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