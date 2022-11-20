Bottas: "Bu sonuç aracın gerçek hızını yansıtmıyor"

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Fin pilot, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde elendi ve özellikle piste çıkış turunda lastikleri çalıştıramamaktan şikayetçi görünüyordu.

Yarışa gerilerden başlayacak Bottas, sıralama turlarıyla alakalı soru üzerine şöyle dedi: "Sıralamalara iyi bir tempoya sahip olduğumuzu bilerek gitmiştik, bu nedenle bugünkü sonucun aracımızın gerçek hızını yansıttığına inanmıyorum."

"Garip bir duyguydu çünkü piste çıkış turunda lastiklerin çalışmasını sağlayamadık ve sonuç olarak birinci sektör tempo kaybı yaşadık."

"Bu özellikle ikinci turumda böyleydi. Çıkış turumun sonunda çok fazla trafik vardı, neredeyse durmak zorunda kaldım ve bu da turumuzu mahvetti."

"Elbette sinir bozucu ama artık yarış için mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor."

İkinci bölüme kalmayı başaran Zhou Guanyu ise araçtan alabileceği her şeyi aldığını düşünüyor.

"Sıralama performansım iyiydi. Bu gece araçtan alabileceğim her şeyi aldığımı hissediyorum. Ne yazık ki, gridde biraz daha yukarıda olmak için yeterli hızımız yoktu."

"Dün her şey oldukça iyi giderken bugün daha zordu."

"Aslında 3. antrenman seansında da biraz zorlandık ve öğleden sonra yeniden hızlanmış görünsek de, üçüncü bölüme kalmak için mücadele edecek hıza sahip olduğumuzu sanmıyorum."

"Kesinlikle daha fazlasını umuyorduk fakat artık yarışı bakıyoruz ve umarım hedeflediğimiz pozisyonları elde etmek için daha da yükselebiliriz."