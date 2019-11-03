Bottas: "Bu seneki hedefimi gerçekleştiremedim"

Amerika GP'yi iki pit stop stratejisi uygulayarak ve son turlarda Hamilton'ı geçerek kazanan Bottas, takım arkadaşının şampiyonluğunu ilan etmesini engelleyememişti.

Yarıştan sonra konuşan Bottas, “Güzel bir galibiyet. İyi hissettiriyor. Dünden beri araç iyi hissettiriyordu, güçlü bir tempomuz vardı ve galibiyete ulaştığım için çok mutluyum.”

“Kazanmak, şampiyona anlamında bu hafta sonu odaklanabileceğim tek şeydi ancak yeterli olmadı ve Lewis şampiyonluğunu ilan etti.”

“Hangi stratejinin daha iyi olduğundan tam olarak emin değildim. Neyse ki tempom iyiydi ve iki pit stopu çalıştırabildim.”

“Lewis’e tebrikler. Bu seneki hedefimi gerçekleştiremedim, ancak her zaman bir sonraki yıl vardır. Şampiyonluğu hak etti, onun sezonuydu.” ifadelerini kullandı.