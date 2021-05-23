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Formula 1 / Monako GP Haberler

Bottas: “Bu sadece büyük bir hataydı”

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Mercedes pilotu Valtteri Bottas, yarış dışı kalmasına sebep olan pit stoptaki olayın takım tarafından “büyük bir hata” olduğunu düşünüyor ve böyle bir durumun bir daha yaşanmamasını istiyor.

Bottas: “Bu sadece büyük bir hataydı”

Sezona zor bir başlangıç yapan Bottas’ın şanssızlıklar peşini bırakmadı. Fin pilot, yarışın galibi Max Verstappen’in arkasında yarışı ikinci sırada götürüyordu fakat Bottas pite girdiğinde işler pek yolunda gitmedi ve yarışı noktalamak zorunda kaldı.

Bu sene Mercedes'in pit stopları zayıf noktaları olarak göze çarpıyordu ve bu yarış da bunu bir kez daha kanıtladı. Bottas, ise elinden olmayan nedenlerden ötürü yarış dışı kalmaktan oldukça öfkeliydi ve bunu takım tarafından “büyük bir hata” olarak gördüğünü söyledi.

Yarış sonrası verdiği demeçte Bottas, “Benim açımdan, ilk başta sadece yavaş bir pit stop olduğunu sandım ve bunu kafamda hesaplamaya başladım. Şimdi Sainz geçiyor ve ardından Norris ya da arkasında kim varsa diye düşündüm. Fakat sonra 30 saniye gibi bir süreyi geçti ve inanamadım.”

“Evet bu büyük bir hayal kırıklığı ve böyle bir durumun bir daha yaşanmayacağından emin olmamız gerek. Bu sadece büyük bir hataydı.” dedi.

Bunun ardından Fin pilota bu tür şansızlıkların neden hep onun başına geldiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Bazen evet. Demek istediğim, bence bu benim kötü şansım. Fakat bu, takım olarak önümüzdeki yıllarda en önemli önceliğimiz olacak.”

“Bunu daha önce hiç yaşamadık, sanırım daha önce pitte hiç yarış bitirmedim. Bu yüzden oldukça tuhaf. Bu nasıl olabilir bilmiyorum. Evet, henüz tam ayrıntıları bilmiyorum, mesela insan hatası mı ya da mekanik bir sorun mu, gerçekte ne olduğunu bilmiyorum. Bekleyip öğreneceğiz.” dedi.

Ayrıca Bottas bu sene Mercedes’in pit stopları hakkında görüşlerini de dile getirdi. Bottas, “Bu yıl mükemmel değillerdi. Bu yüzden dediğim gibi bu artık bizim önceliğimiz olacak çünkü kesinlikle güçlü bir noktamız değil.”

“Fakat bence burada suçlanacak kimse yok. Takım olarak daha iyi olmamız gerek.” dedi.

Bunun ardından Bottas’a yarış sonrası planları sorulduğunda Fin pilot gülerek “Buzdolabımda çok fazla bira var. İyi olacağım!” cevabını verdi.

Valtteri Bottas, Mercedes, with his girlfriend Tiffany Cromwell

Valtteri Bottas, Mercedes, with his girlfriend Tiffany Cromwell
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Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Selin Elif Köse

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