Bottas: "Bu sonuç Alfa Romeo'nun gerçek potansiyelini yansıtmıyor"

Alfa Romeo pilotlarının ikisi de sıralama turlarının ilk bölümünde havlu attı ve bu da büyük hayal kırıklığına sebep oldu.

Sıralama turlarının ardından konuşan Bottas, şöyle dedi: "Bugün aracımızın potansiyelini tam olarak ortaya koyamadık ve bu kesinlikle sinir bozucu çünkü sıralama turlarına kadarki her seansta hem his hem de hız açısından iyi görünüyorduk."

"Ne yazık ki ilk denememi kırmızı bayrak engelledi; ilk sektördeki trafik dışında son tur aslında oldukça temizdi, ancak bugün doğrudan rakiplerimize kıyasla tempo kaybettik ve birkaç ondalıkla Q2'yi kaçırdık."

"Akşam her şeyi analiz edeceğiz ve yarışa mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışacağız. "

"Yarış tempomuz cesaret verici. Bu yüzden pozisyonları geri kazanma ve ilerleme fırsatımız olacak."

Guanyu Zhou ise tempo eksikliğine rağmen araçta mutlu olduğunu söylüyor.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarışa son çizgiden başlayacak Zhou, "Bugün biraz hız kaybetmemize rağmen araç iyi bir izlenim bıraktı."

"Ne yazık ki, ikinci seansa kalma fırsatım olsa bile trafiğe yakalandım ve 9. virajda tehlikeli bir an yaşadım. Tüm bunlardan dolayı devam etme şansını kaybettim."

"Genel olarak, ilk seansta çok fazla hata yaptım ve bu sonucun gerçek performansımızı yansıttığını düşünmüyorum. Daha üst sıralara çıkmamız gerekirdi."

"Pist koşullarının seanstan seansa ne kadar hızlı değiştiği göz önüne alındığında, son bölüme kalma fırsatımız bile vardı."

"Ne yazık ki bugün bizim günümüz değildi ve son sıradan başlamak işleri zorlaştırsa da, saldıracağız ve öne geçmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."