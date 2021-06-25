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Bottas: “Pitten çıkarken farklı bir şey deniyorduk"

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Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Avusturya’da ikinci antrenman seansında pit yolunda spin atmadan önce "farklı bir şey" denemekte olduklarını söylerken bunun, normal bir hata olduğunun altını çizdi.

Bottas: “Pitten çıkarken farklı bir şey deniyorduk"

Avusturya Grand Prix’sinin ikinci antrenman seansında Bottas, pitten çıkarken korkutucu bir şekilde spin attı ve ardından Mercedes, bu konuda hakemlerle görüşmeye çağrıldı.

Cuma günün ardından verdiği demeçte Fin pilot, bunun normal bir hata olduğunu belirtirken hakemlerine bunu anlayışla karşılamasını beklediğini dile getirdi.

Bottas, “Pitten çıkarken farklı bir şey deniyorduk ve sonra spin attım.”

“Patinajı en aza indirmek için standart prosedürleri değiştirdik ve bu yüzden spin attım.” dedi.

Ayrıca Bottas, hakemler bu konuda herhangi bir aksiyon alırsa buna “şaşıracağını” da söyledi.

Fin pilot, “Bu normal bir hataydı, böyle şeyler yaşanabilir. Eminim ki [hakemler] sadece orada ne yaşandığını anlamak istiyorlardır.” dedi.

Seansta Bottas pit yolunda spin attıktan sonra McLaren mekanikleri hemen yardıma koştu ve aracı piste dönmesi için ittiler.

Seansın ardından Sky Sports’a konuşan McLaren takım patronu Andreas Seidl ise bunu “korkutucu bir an” olarak nitelendirdi ama mekaniklerinin hemen Bottas’a yardım ettiğini görmekten mutlu olduğunu söyledi.

Öte yandan Bottas, cuma günkü performansları hakkında pozitifti.

"Antrenman seansındaki sonuçlarımız çok sağlamdı. İlk seansta her şey biraz daha iyiydi. İkinci seansta daha az yakıtla sadece bir deneme yaptım ama kötü geçti."

"Bugün uzun sürüşlerde hızlıydık ve verimli bir gün oldu. Umarım çalışmalarımızın karşılığını yarışta alırız. Şimdi Lewis'le tamamen farklı ayarlarımız var. Belki akşam bir şeyleri değiştiririz. En iyi seçeneği seçmeye çalışacağız."

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B
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Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images

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