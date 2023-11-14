Bottas: "Bu hafta sonu puanlar kazanabiliriz"

Alfa Romoe son birkaç yarışın ardından şampiyonada AlphaTauri'nin gerisine düştü ve yükselmek için puanlara ihtiyaçları var.

Brezilya'da şanssız bir hafta sonu geçiren Valtteri Bottas, Las Vegas'ta durumu tersine çevirmeyi istiyor.

Fin ilot, "Bu hafta sonu Las Vegas'ta yapılacak yarış için heyecanlıyım."

"Yeni bir pistte yapılan yarışlar ilgi çekicidir ve önceki yıllarda Amerika'nın, kaliteli bir şovu nasıl organize edeceğini bildiğini apaçık gördük."

"Puan kazanma şansımız olduğunu düşündüğümüz için Brezilya'daki son yarışta finiş görememek üzücüydü. Ancak sezonun bitmesine daha iki yarış var ve hepimiz mücadele havasındayız."

"Özelliklerini henüz anlamadığımız yeni bir pistte yarışacağız bu nedenle antrenmanlarda mümkün olduğunca çok bilgi toplamak, sıralamalarda rekabetçi olmak ve uygun pozisyonlardan başlamak önemli olacak."

"Eğer iyi bir iş çıkarırsak, en yakın rakiplerimizle ilk on için mücadele edebiliriz."

Fotoğraf: Alfa Romeo Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Zhou Guanyu da iyi bir yarış çıkarabilirlerse, puan alabilecekleri görüşünde.

"Art arda üç yarıştan oluşan seri umduğumuz gibi gitmedi ve özellikle iki hafta önce Brezilya'da puan kazanmak için birkaç fırsatı kaçırmak üzüntü vericiydi."

"Takım, böyle bir sonucun tekrarlanmasını önlemek adına yarış dışı kalmamızın nedenlerini analiz etti. Ancak bu sorunlar geçmişte kaldı ve artık ilki Las Vegas'taki olmak üzere sezonun son iki yarışına hazırlanıyoruz."

"Bu şehre ilk kez geliyorum ve gerçek piste çıkmak için sabırsızlanıyorum çünkü şimdiye kadar sadece simülatörden biliyoruz."

"Şehir Nevada çölünde yer alıyor ve geceleri oldukça soğuk olabiliyor, bu nedenle hemen doğru şekilde adapte olmanın önemli olacağı ilginç koşullar olacak."

"Hem Las Vegas'ta hem de Abu Dhabi'de iyi sonuçlar almakta kararlıyız, bu yüzden tekrar puan kazanmaya çalışacağız. "