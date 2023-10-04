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Bottas: "Bu hafta sonu puan için savaşabiliriz"

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, bu hafta sonu Katar'da puan için savaşabilecekleri konusunda umutlu.

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Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Alfa Romeo, bu yılın hayal kırıklığı yaratan takımlarından birisi olurken, geçen yıla kıyasla çok az puan alabildi.

Takım şu anda şampiyonada dokuzuncu sırada yer alırken, Haas'ı geçmeleri için daha fazla puana ihtiyaçları olacak.

Katar GP öncesi konuşan Valtteri Bottas, hedeflerinin Losail'den puanlarla ayrılmak olduğunu belirtti.

Bottas şöyle konuştu: "Suzuka talihsiz bir hafta sonuydu, aracımızın potansiyelini görsem de, yarış ilk birkaç turun ardından sona erdi."

"Çifte yarışın ardından birkaç günlüğüne Avrupa'ya döndüğüm için mutluydum; güncellemelerimizi daha iyi anlamak için simülatörde çalışmakla meşguldüm ve şimdi pistlere geri dönmek için sabırsızlanıyorum."

"2021'de Katar'da yarışmıştım ve yeni araçlarla tekrar yarışmak ilginç olacak."

"Bu hafta sonundan itibaren, puan kazanmak için hâlâ önemli fırsatlar olacak."

"Rakiplerimiz o kadar da uzakta değil ve bu sezon her zamanki gibi saniyenin yüzde biriyle ayrılacağız."

"İşimizi iyi yaparsak, burada iyi sonuçlar elde etmek için olumlu bir şansımız olacağına eminim."

Zhou Guanyu ise Japonya'nın ardından Katar için umutlu.

"Japonya'dan döndükten sonra, yeni güncellemelerden elde edilen verileri analiz etmek ve bunlardan en iyi şekilde faydalanmak için çok çalıştık."

"Suzuka'da puan alamamış olsak da performansımızdan memnun kaldım ve hız açısından bir adım daha attığımızı düşünüyorum."

"Bu sezon ilk kez, daha önce hiç yarışmadığım bir piste gideceğiz; bu hafta sonu antrenman seanslarımız sınırlı olacağı için, simülatörde çok çalıştım."

"Bu hafta sonu puan kazanmak için iki şansımız var ve gridde güzel mücadeleler vermeye hazırım."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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