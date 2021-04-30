Bottas: "Bu gece daha fazla gelişen taraf pole pozisyonunu alacak"

Valtteri Bottas, cuma günkü ilk antrenman seansında en iyi zamanı yapmayı başardı, ancak ikinci seansta üçüncü sırada kaldı.

Fin pilot, daha yumuşak lastiklerden en iyisini çıkarmakta zorlandı ve denge sorunları yaşadığı görüldü.

Seansın ardından konuşan Bottas, daha yumuşak lastiklerden maksimumu çıkarmakta zorlandığını söyledi.

Bottas, "Tempo anlamında kötü bir başlangıç olmadı. İyi seviyeye yakın olmak güzeldi. Fakat yarın hiç şüphesiz çok yakın olacak."

"Geçen yılla çok benzer bir his var. Pist yüzeyi hâlâ çok kaygan, özellikle de aracın arka kısmı bazı yerlerde çok kayıyor, bu yüzden kolay değildi."

"Temiz turlar atmak kolay değildi. Bugün kendi açımdan bakarsam ne kadar yumuşak lastikler seçersem, aracı sürmek o kadar zorlaştı. Şimdiye kadar en iyi çalışan lastiğin orta lastik olduğunu düşünüyorum ancak hâlâ yapılması gereken işler var."

"Pist de gelişti. Kesinlikle daha fazla yol tutuş olduğunu hissediyoruz. Çok büyük olmasa bile en azından doğru yönde bir adım."

"Kesinlikle daha sert lastikleri belli bir ısıtma süreci var ve onları çalışır duruma getirmek vakit alıyor. Yarınki sıralama turlarında çok önemli olacak. Eğer lastikleri doğru şekilde çalıştırırsanız büyük bir fark yaratabilir, bu yüzden yarın için ana önceliğimiz bu olacak." dedi.

Red Bull'la olan mücadele sorulduğunda Bottas, "Bence yakın geçecek. Şu an bu konuda bir şey söylemek zor. İkinci seansta yumuşak lastiklerle iyi bir zaman turu çıkaramadım."

"Bence yakın geçecek ve durum her iki tarafın lehine de değişebilir. Bu yüzden bu gece daha fazla zaman bulan kişinin yarın pole pozisyonunda olacağını düşünüyorum." cevabını verdi.

Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Motorsport Images