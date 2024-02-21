Bottas: "Bu araç geçen yılkinden çok daha iyi"
Valtteri Bottas, Bahreyn'deki F1 sezon öncesi testlerine sorunsuz bir başlangıç yapmasının ardından yeni aracın geçtiğimiz yılın aracına kıyasla 'kesinlikle daha iyi bir yerde' olduğuna inanıyor.
Valtteri Bottas, Kick Sauber C44
Steven Tee / Motorsport Images
Bottas, Bahreyn'de sabah seansında Stake F1 Takımı'nın C44'ü ile Bahreyn Uluslararası Pisti'nde 68 tur attı ve en iyi derecesi 1:34.431'di.
Fin pilot, 2022'nin başında yeni aerodinamik düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin ardından C42 ve C43 ile karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında rahatladığını dile getirdi.
Bottas'a yeni araç hakkındaki düşünceleri sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Bu araç C43'ten daha iyi, bu hemen anlaşılıyor. Aslında bunu simülatörde de tahmin etmiştik."
"Kış boyunca bu yeni araçla iyileştirmeler yapıldı ve bunu görmek güzel, ancak asıl soru diğerlerinin ne kadar geliştiği. Bunu önümüzdeki hafta göreceğiz."
"Önümüzdeki günlerde biraz daha ince ayar yapmaya ve daha fazla performans bulmaya çalışacağız. Bugün tur zamanına odaklanma günü değil."
"Ancak ileriye doğru iyi bir adım attık ve bunu görmek güzel. Yine de hâlâ daha fazlasını keşfetmemiz gerekiyor çünkü ilk gün ayarlarla, sürüş yükseklikleriyle ve her şeyle muhafazakar bir başlangıç yapıyorsunuz. Performans peşinde koşmuyoruz, bugün daha çok öğrenmekle ilgili."
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Bottas ana gelişim alanlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Benim için en büyük iki değişiklik, son iki yıldır kesinlikle eksikliğini hissettiğimiz şey yüksek hızlı virajlarda yere basma gücü ve düzlüklerdeki sürüklenmeydi. Aracın biraz daha az sürüklenmeli olduğunu hemen hissettim ki bu geçen yıl bizim için bir sorundu."
"Yani kesinlikle daha iyi bir yerdeyiz. Yüksek hızda arka tarafın dengesi kesinlikle iyileşti, bu geçen yıl oldukça büyük bir zayıflıktı. Ayrıca bu yıl daha fazla ayar seçeneğimiz var ve üzerinde çalışabileceğimiz oldukça iyi bir temel aracımız olacak gibi geliyor."
RacingNews365 tarafından testin geri kalanında araçta yapılmasını istediği iyileştirmeler sorulduğunda ise Bottas şunları söyledi: "Oldukça net bir planımız var."
"Araçta temelde yanlış olan bir şey yok. Hâlâ en uygun sürüş yüksekliğinde değiliz, bu yüzden daha fazla performans olması gerektiğini düşünüyorum. Önce ne kadar zorlayabileceğimizi öğrenmemiz gerekiyor, yine de şu ana kadar temelde yanlış bir şey yok."
"Denge konusunda yapılacak işler var. Belirli bir temel ayarı koruduk ve oradan birkaç şey denedik, bu yüzden denge konusunda kesinlikle yapılacak bazı işler var."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Bottas, Mercedes'in 2024'te Red Bull'u yakalayabileceği konusunda iyimser
Bottas, Mercedes'in 2024'te Red Bull'u yakalayabileceği konusunda iyimser Bottas, Mercedes'in 2024'te Red Bull'u yakalayabileceği konusunda iyimser
Bottas: "Benim beklentilerim yüksek Sauber'in de öyle olmalı"
Bottas: "Benim beklentilerim yüksek Sauber'in de öyle olmalı" Bottas: "Benim beklentilerim yüksek Sauber'in de öyle olmalı"
Bottas: "Sauber'in rüzgar tüneli sonuçlarına verdiği geç tepkiler önemli bir sorun"
Bottas: "Sauber'in rüzgar tüneli sonuçlarına verdiği geç tepkiler önemli bir sorun" Bottas: "Sauber'in rüzgar tüneli sonuçlarına verdiği geç tepkiler önemli bir sorun"
Son Haberler
Canlı anlatım: F1 2024 Bahreyn testleri 3. gün
Canlı anlatım: F1 2024 Bahreyn testleri 3. gün Canlı anlatım: F1 2024 Bahreyn testleri 3. gün
Norris, Hamilton-Ferrari haberini dört gün sonra öğrenmiş
Norris, Hamilton-Ferrari haberini dört gün sonra öğrenmiş Norris, Hamilton-Ferrari haberini dört gün sonra öğrenmiş
Verstappen: "Mercedes'in ön kanadı oldukça ilginç görünüyor!"
Verstappen: "Mercedes'in ön kanadı oldukça ilginç görünüyor!" Verstappen: "Mercedes'in ön kanadı oldukça ilginç görünüyor!"
Alonso'dan Mercedes'e 'bütçe sınırı' şakası
Alonso'dan Mercedes'e 'bütçe sınırı' şakası Alonso'dan Mercedes'e 'bütçe sınırı' şakası
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar