Bottas: "Bu araç geçen yılkinden çok daha iyi"

Bottas, Bahreyn'de sabah seansında Stake F1 Takımı'nın C44'ü ile Bahreyn Uluslararası Pisti'nde 68 tur attı ve en iyi derecesi 1:34.431'di.

Fin pilot, 2022'nin başında yeni aerodinamik düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin ardından C42 ve C43 ile karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında rahatladığını dile getirdi.

Bottas'a yeni araç hakkındaki düşünceleri sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Bu araç C43'ten daha iyi, bu hemen anlaşılıyor. Aslında bunu simülatörde de tahmin etmiştik."

"Kış boyunca bu yeni araçla iyileştirmeler yapıldı ve bunu görmek güzel, ancak asıl soru diğerlerinin ne kadar geliştiği. Bunu önümüzdeki hafta göreceğiz."

"Önümüzdeki günlerde biraz daha ince ayar yapmaya ve daha fazla performans bulmaya çalışacağız. Bugün tur zamanına odaklanma günü değil."

"Ancak ileriye doğru iyi bir adım attık ve bunu görmek güzel. Yine de hâlâ daha fazlasını keşfetmemiz gerekiyor çünkü ilk gün ayarlarla, sürüş yükseklikleriyle ve her şeyle muhafazakar bir başlangıç yapıyorsunuz. Performans peşinde koşmuyoruz, bugün daha çok öğrenmekle ilgili."

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Bottas ana gelişim alanlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Benim için en büyük iki değişiklik, son iki yıldır kesinlikle eksikliğini hissettiğimiz şey yüksek hızlı virajlarda yere basma gücü ve düzlüklerdeki sürüklenmeydi. Aracın biraz daha az sürüklenmeli olduğunu hemen hissettim ki bu geçen yıl bizim için bir sorundu."

"Yani kesinlikle daha iyi bir yerdeyiz. Yüksek hızda arka tarafın dengesi kesinlikle iyileşti, bu geçen yıl oldukça büyük bir zayıflıktı. Ayrıca bu yıl daha fazla ayar seçeneğimiz var ve üzerinde çalışabileceğimiz oldukça iyi bir temel aracımız olacak gibi geliyor."

RacingNews365 tarafından testin geri kalanında araçta yapılmasını istediği iyileştirmeler sorulduğunda ise Bottas şunları söyledi: "Oldukça net bir planımız var."

"Araçta temelde yanlış olan bir şey yok. Hâlâ en uygun sürüş yüksekliğinde değiliz, bu yüzden daha fazla performans olması gerektiğini düşünüyorum. Önce ne kadar zorlayabileceğimizi öğrenmemiz gerekiyor, yine de şu ana kadar temelde yanlış bir şey yok."

"Denge konusunda yapılacak işler var. Belirli bir temel ayarı koruduk ve oradan birkaç şey denedik, bu yüzden denge konusunda kesinlikle yapılacak bazı işler var."