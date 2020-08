Bottas, Britanya GP gibi puansız yarışlar geçirme lüksünün olmadığını söyledi

Bottas, Pazar günü yapılan Britanya Grand Prix'sinde ikinci olmayı bekliyordu, ancak yarışın bitimine dört tur kala lastik patlattı ve pitlere geri gelmek zorunda kaldı.

Pitlerden sonra Bottas, puan barajının dışında kaldı ve 10. sırada bulunan Ferrari pilotu Sebastian Vettel'i geçmeyi başaramayan Fin pilot, damalı bayrağı 11. sırada gördü.

Bottas'ın takım arkadaşı Hamilton ise, yarışın son turunda yaşadığı sol ön lastik patlamasına rağmen galibiyeti almayı başardı.

Bu sayede Hamilton, 5 yarışın sonunda şampiyona liderliğindeki farkını 30 puana çıkararak bir sonraki Silverstone hafta sonuna doğru ilerliyor.

Bottas yarış sonrasındaki açıklamalarında, 2020 takviminin kısaltılmasının, bu sene Hamilton'a karşı sürücüler şampiyonasında vereceği savaşta, Silverstone gibi puansız olacak hafta sonu geçirmesine izin vermediğini söyledi.

Bottas açıklamasına şu şekilde devam etti: "Tabii ki de ideal bir durum değil. An itibariyle, takvimle ilgili her şey planlandığı gibi giderse, bana göre önümüzde 10 yarıştan daha fazla var."

"Ancak ne olur hiç bilemezsiniz, bu yüzden en güvenli durum her zaman şampiyona liderliğini korumak olur. Çok büyük puanlar kaybettik. Bu tür durumları göze alamazsınız, ancak olanlar oldu."

"Evet, Lewis iyi bir yarış geçirdi, ancak bir yönden de şanslıydı. Ne yapabilirim? Ne diyebilirim? İdeal bir durum değil, ancak olan oldu ve bunu değiştiremeyiz."

"Sonuna kadar zorlamaya ve inanmaya devam edeceğim. Neler olacağını hiç bilemezsiniz."

Bottas had spent the majority of the race closely trailing Hamilton, only slipping more than two seconds behind in the closing stages when he first reported a vibration on his tyre.

Bottas, yarışın büyük kısmını Hamilton'ı yakın bir şekilde takip ederek geçirdi ve yarış sonuna kadar en fazla iki saniye kadar gerisine düştü.

Fin pilot, bir aracı çok uzun süre boyunca takip etmenin lastik kullanımını artırdığını, ancak böyle bir lastik patlamasını beklemediklerini söyledi.

"Böyle bir durum başınıza geldiğinizde izlemeniz gereken pek çok durum var. Belki de küçük bir şey, bardağı taşıran son damla olmaya yetti."

"Bir şey söylemek zor. Genel olarak tempomuz çok da farklı değildi, ancak tabii ki de arkada olan araç olarak virajlarda biraz yere basma gücü kaybı yaşıyorsunuz. Biraz daha kontrol kaybı oluyor, bu da lastik ömrünü birkaç turda değiştirebilir."

"Lastikleri korumaya çalışıyordum, aynı zamanda Lewis'e karşı da farkı kapatmaya çakulıyordum tabii ki, çünkü yarışı başka şekilde kazanamazdım. Bunu da doğru zamanda doğru yerde yapmaya çalışıyordum, ancak gene de lastik patladı."

"Stintin sonuna doğru biraz daha vibrasyon oluştu, ki gittikçe daha kötü oluyordu ancak çok da fazla değildi. Sonrasında bir anda lastik patladı ve bunu ön göremedik."

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise Bottas'ın dediklerine katıldı, ve potansiyel sorunu sadece 10 saniye öncesinde görebildiklerini söyledi.

Wolff şunları söyledi: "Valtteri ile olan olay, kendisinin takım telsizinde 'Lastikle ilgili bir sorun var' demesiyle oldu ve 10 saniye sonra lastik patladı."

"Patlağı sensörlerde de gördük ve aynı zamanda, onun pist üzerinde nerede olduğunu da gördüm ve Valtteri pistin yanlış tarafındaydı."

"İyi bir sonuç olmayacağı belliydi. Onun için çok üzüldüm, ve takım için de çünkü markalar puanında 18 puanımız, ve kendisinin sürücüler şampiyonasındaki 18 puanı direkt çöpe gitmiş oldu."