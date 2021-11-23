Bottas: "Bir yıllık kontratlar, üzerimde çok fazla baskıya yol açtı"

Fin pilot, gelecek yıl için Alfa Romeo ile sözleşme imzaladı ve bu kontrat, önümüzdeki birkaç yılı kapsayacağı için, Bottas'ın kariyerindeki ilk uzun vadeli anlaşma olacak.

Tıpkı Williams'ta olduğu gibi, Mercedes'te de hep bir yıllık anlaşmalara sahip olduğunu belirten Bottas, kariyeri boyunca koltuğunu korumak için her sezon kendisini göstermek zorunda kaldığını ve bunun da üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Bottas, Alfa Romeo ile yaptığı anlaşmadan sonra daha önce eksik olan şeyin ne olduğunu görme fırsatı yakaladığını da ekledi.

Bu konu hakkında konuşan Fin sürücü, ”Muhtemelen üzerimde düşündüğümden daha büyük bir etkisi oldu, çünkü her şeyi tamamlandık sonra, artık önümüzdeki birkaç yıl boyunca ne yapacağımı biliyordum. Bu sayede biraz daha fazla özgürlük ve bir bakıma daha az baskı hissettim."

"Neredeyse omuzlarımdan büyük bir yük kalkmış gibiydi. Bu his, daha önce hiç sahip olmadığım bir şey: Aslında bir takımla ve etrafımdaki insanlarla, bir şey için sadece bir yıl değil, birkaç yıl boyunca çalışabileceğimi biliyordum."

“Normalde ilk altı ayın ardından koltuğum için savaşmam gerekiyor... Bu yüzden bir takımdan bu tür bir güven hissi almak, birkaç yıl boyunca elimden gelenin en iyisini yapacağımı bilmeleri, gerçekten çok iyi hissettiriyor. Bu sayede gerçekten işe odaklanıp, gelecek yıl ne yapacağımı düşünebilirim.” dedi.

Bottas, takımların genç sürücüleri koltuklarını korumaları için baskı altında tutmalarını anladığını söylese de, bir süre sonra bu durumun ters tepmeye başladığını söylüyor.

"Kişiler, baskıyla nasıl başa çıktıkları, ne tür bir baskı hissettikleri ve baskının ne kadar sürdüğü konusunda birbirlerinden ayrılıyorlar."

“Fakat benim açımdan bakarsam, benzer durumda geçirdiğim beş yıldan sonra, altı aydan sonrasını asla düşünememek işe yaramıyor."

“Başlangıçta kesinlikle daha kolaydı. Her yıl hemen hemen sürekli koltukta kimin olacağı gibi tartışmalar olmasına rağmen, durum dikkat dağıtıcı değildi."

"Unutmayın ki Williams'la çalışırken de durum aşağı yukarı çok benzerdi. Her zaman opsiyonu olan tek yıllık anlaşmalar vardı. Yani uzun vadeli düşünemeyeli dokuz yıl oldu."

Mercedes patronu Toto Wolff'un baskının pozitifliği hakkındaki yorumu sorulduğunda Bottas, "Ona, 'evet, belli bir süre için bu iyi bir şey olabilir. İyi bir şey olmalı. Fakat dokuz yılın hepsinde durum aynıysa?' dedim." açıklamasını yaptı.