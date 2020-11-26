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Formula 1 / Son dakika

Bottas bir an önce 2021'e geçmek istiyor

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Bottas bir an önce 2021'e geçmek istiyor
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, Editör

Mercedes F1 pilotu Valtteri Bottas, İstanbul'daki zorlu yarışın ardından artık sezonun bitmesini istiyor.

Mercedes F1 pilotu Valtteri Bottas, bu yıl inişli çıkışlı bir yılı geride bıraktı.

Dört yarışa pole pozisyonundan başlamasına rağmen sadece iki zafer alabilen Fin pilot, istikrarlı sonuçlar alamayınca, bitime üç yarış kala şampiyonluk savaşında havlu attı.

Şu anda lider Lewis Hamilton ile ikinci Bottas arasında tam 110 puan fark var. Ayrıca Bottas, üçüncü sıradaki Max Verstappen'in ise sadece 27 puan önünde.

İstanbul Park'ta çok sayıda spin atan ve hafta sonunu puansız kapatan Bottas, artık 2021 sezonuna geçmek istediğini söyledi.

Bottas, "İstanbul'daki yarış benim için tam bir felaketti, elimden geldiğince zorladım. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyim yoktu."

"İlk temastan sonra, yani pozisyonumu kaybettiğim andan itibaren zorladım. Bu da hatalara neden oldu."

"Ayrıca aracımda hasar vardı ve tüm bunlar birleşince, ortaya gerçekten zor bir yarış çıktı."

"Belki de Formula 1 kariyerim boyunca karşılaştığım en zor yarıştı."

"Son üç yarış için üzerimde herhangi bir baskı yok, bunun sonuçlar üzerinde herhangi bir fark yaratıp yaratmayacağını göreceğiz."

"Daha iyi sonuçlar elde etmek istiyorum ve tabii ki artık 2021'e geçmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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