Bottas: "Binotto'nun Audi'ye katılması bana yeni bir şans verebilir"
Valtteri Bottas, Mattia Binotto'nun Audi F1 projesine katılmasının kendisine sözleşme görüşmelerini yeniden başlatma şansı verdiğini söyledi.
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Binotto, 2019'da takım patronluğuna yükselmeden önce uzun yıllar Ferrari adresinde mühendislik rollerinde çalıştı ve dört sezonu takımın başında geçirdi.
Audi geçtiğimiz ay eski Ferrari takım patronu Mattia Binotto ile anlaştığını duyurmuş ve kendisinin hem takımı hem de teknik yapıyı denetleyeceğini belirtmişti.
Bottas, bu konuda, "Her şeyin oldukça hızlı gerçekleştiğine inanıyorum."
"Ancak sürücüler olarak çoğu perde arkasında neler olup bittiğini bilmiyoruz."
Nico Hulkenberg halihazırda Audi ile çok yıllık bir anlaşma imzalamış durumda ve Bottas da Alman pilotun izinden gitmeyi umuyor.
Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Bottas, "Bu durum bana yeni bir şans sağlayabilir."
"Yeni bir liderlik söz konusu olduğunda takımdaki her şeyi ilerletmek biraz zaman alacaktır."
"Mattia'nın zayıf ve güçlü yönlerin neler olduğunu, kısa ve uzun vadeli güncellemeler için önceliklerin neler olduğunu bilmesi gerekiyor ve bu biraz zaman alacak."
"Üç yıl içinde üçüncü kez yönetimde bir değişim yaşıyoruz, yani yeni bir durum değil ve takım bu durumdan çok fazla etkilenmemeli."
"Bence bu daha çok geleceğe yönelik bir durum ve ne olacağını elbette zaman gösterecek." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
WSBK Portimao 1. Yarış: Toprak üst üste 11. galibiyetini aldı, Bautista ikinci!
Ricciardo: "Kariyerim bitmeden Verstappen ile yeniden takım arkadaşı olmak istiyorum"
Rossi, Ducati'nin Marquez'i fabrika takımına almasına tepki gösterdi
Hamilton: "Norris'in bu sezon şampiyon olması imkansız değil"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar