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Formula 1

Bottas: "Binotto'nun Audi'ye katılması bana yeni bir şans verebilir"

Valtteri Bottas, Mattia Binotto'nun Audi F1 projesine katılmasının kendisine sözleşme görüşmelerini yeniden başlatma şansı verdiğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Binotto, 2019'da takım patronluğuna yükselmeden önce uzun yıllar Ferrari adresinde mühendislik rollerinde çalıştı ve dört sezonu takımın başında geçirdi.

Audi geçtiğimiz ay eski Ferrari takım patronu Mattia Binotto ile anlaştığını duyurmuş ve kendisinin hem takımı hem de teknik yapıyı denetleyeceğini belirtmişti.

Bottas, bu konuda, "Her şeyin oldukça hızlı gerçekleştiğine inanıyorum."

"Ancak sürücüler olarak çoğu perde arkasında neler olup bittiğini bilmiyoruz."

Nico Hulkenberg halihazırda Audi ile çok yıllık bir anlaşma imzalamış durumda ve Bottas da Alman pilotun izinden gitmeyi umuyor.

Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44

Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bottas, "Bu durum bana yeni bir şans sağlayabilir."

"Yeni bir liderlik söz konusu olduğunda takımdaki her şeyi ilerletmek biraz zaman alacaktır."

"Mattia'nın zayıf ve güçlü yönlerin neler olduğunu, kısa ve uzun vadeli güncellemeler için önceliklerin neler olduğunu bilmesi gerekiyor ve bu biraz zaman alacak."

"Üç yıl içinde üçüncü kez yönetimde bir değişim yaşıyoruz, yani yeni bir durum değil ve takım bu durumdan çok fazla etkilenmemeli."

"Bence bu daha çok geleceğe yönelik bir durum ve ne olacağını elbette zaman gösterecek." dedi.

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