Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 İtalya GP

Bottas, Binotto ile kahve içerken "kontratını" konuşmamış

Valtteri Bottas, henüz Sauber takım patronu Mattia Binotto ile geleceğini tartışmadığını söylüyor.

Ezel Tan
Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

2024 yılında Valtteri Bottas kariyerinin en kötü sezonunu geçiriyor ve geride kalan 16 yarışın ardından hiç puanı yok.

Sauber pilotu, sonuç eksikliği yaşadığı bir dönemde nasıl motive kalmayı başardığını anlattı.

Fin pilot, Racingnews365'e verdiği demeçte şöyle dedi: “Motivasyonumu korumak için kendime hedefler koyuyorum ve onlara ulaşmaya çalışıyorum."

"Sonuçta her şey görecelidir. Elbette yüksek pozisyonlar için mücadele ettiğinizde, bu sizi daha fazla motive ediyor, bu yüzden kendime kişisel hedefler koymalı ve onlara ulaşmaya çalışmalıyım."

"En büyük motivasyon bence gelecekteki beklentiler."

"Yine de takımlar bu durumda bile elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimi biliyorlar."

Bottas Monza'da Mattia Binotto ile bir fincan kahve içerken görüntülendi.

Bu konuda yorum yapması istendiğinde Fin pilot şunları söyledi: “Kahve güzeldi! Daha içecek çok şeyimiz var."

"Fakat kahve içerken konuştuklarımız sözleşme ile ilgili değildi. İkimiz de bu tür tartışmalar için doğru zaman olmadığı konusunda hemfikirdik."

"Önümüzde yarışsız bir hafta sonu var, dolayısıyla elimizde daha fazla zaman olacak. Başka bir şey söylemek istemiyorum ama gayet iyimserim."

Bottas'ın kontratı bu yılın sonunda bitiyor.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Wolff: "Mercedes otomobili yaz tatilinden bu yana daha fazla sınırda"
Sonraki haber FIA, "tepki süresi olmaması nedeniyle" bu yıl ön kanat kurallarını değiştirmeyecek

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Tsunoda gözünü Red Bull koltuğuna dikti

Tsunoda gözünü Red Bull koltuğuna dikti

Formula 1
İtalya GP
Tsunoda gözünü Red Bull koltuğuna dikti
Binotto, Vettel ihtimalini reddetmiyor

Binotto, Vettel ihtimalini reddetmiyor

Formula 1
İtalya GP
Binotto, Vettel ihtimalini reddetmiyor
FIA, "tepki süresi olmaması nedeniyle" bu yıl ön kanat kurallarını değiştirmeyecek

FIA, "tepki süresi olmaması nedeniyle" bu yıl ön kanat kurallarını değiştirmeyecek

Formula 1
İtalya GP
FIA, "tepki süresi olmaması nedeniyle" bu yıl ön kanat kurallarını değiştirmeyecek

Son Haberler

Ferrari: "Güncelleme konusunda izlediğimiz yol değişmedi"

Ferrari: "Güncelleme konusunda izlediğimiz yol değişmedi"

F1 Formula 1
İtalya GP
Ferrari: "Güncelleme konusunda izlediğimiz yol değişmedi"
Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"

Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"

F1 Formula 1
Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"
Brundle: "Antonelli, gördüğüm en 'şanslı' genç sürücü!"

Brundle: "Antonelli, gördüğüm en 'şanslı' genç sürücü!"

F1 Formula 1
İtalya GP
Brundle: "Antonelli, gördüğüm en 'şanslı' genç sürücü!"
Vasseur: "Sainz ile yeniden çalışmak isterim"

Vasseur: "Sainz ile yeniden çalışmak isterim"

F1 Formula 1
İtalya GP
Vasseur: "Sainz ile yeniden çalışmak isterim"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye