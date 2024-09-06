Bottas, Binotto ile kahve içerken "kontratını" konuşmamış

2024 yılında Valtteri Bottas kariyerinin en kötü sezonunu geçiriyor ve geride kalan 16 yarışın ardından hiç puanı yok.

Sauber pilotu, sonuç eksikliği yaşadığı bir dönemde nasıl motive kalmayı başardığını anlattı.

Fin pilot, Racingnews365'e verdiği demeçte şöyle dedi: “Motivasyonumu korumak için kendime hedefler koyuyorum ve onlara ulaşmaya çalışıyorum."

"Sonuçta her şey görecelidir. Elbette yüksek pozisyonlar için mücadele ettiğinizde, bu sizi daha fazla motive ediyor, bu yüzden kendime kişisel hedefler koymalı ve onlara ulaşmaya çalışmalıyım."

"En büyük motivasyon bence gelecekteki beklentiler."

"Yine de takımlar bu durumda bile elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimi biliyorlar."

Bottas Monza'da Mattia Binotto ile bir fincan kahve içerken görüntülendi.

Bu konuda yorum yapması istendiğinde Fin pilot şunları söyledi: “Kahve güzeldi! Daha içecek çok şeyimiz var."

"Fakat kahve içerken konuştuklarımız sözleşme ile ilgili değildi. İkimiz de bu tür tartışmalar için doğru zaman olmadığı konusunda hemfikirdik."

"Önümüzde yarışsız bir hafta sonu var, dolayısıyla elimizde daha fazla zaman olacak. Başka bir şey söylemek istemiyorum ama gayet iyimserim."

Bottas'ın kontratı bu yılın sonunda bitiyor.