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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Bottas, Belçika GP için 5 sıra grid cezası aldı

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Valtteri Bottas, Macaristan GP'nin ilk virajındaki hatasının ardından kazaya neden olduğu gerekçesiyle Belçika GP için 5 sıra grid cezası aldı.

Bottas, Belçika GP için 5 sıra grid cezası aldı

Macaristan'da yarış ıslak zeminde başladı ve bütün pilotlarda geçiş lastiği vardı. 

Yarışa 2. sıradan başlayan Bottas, kötü bir start aldı ve sıralar kaybetti. Yarışa 6. sırada başlayan ve gayet iyi bir start alan Lando Norris de ilk viraja gelinirken Bottas'ın önüne geçmeyi başardı. 

Pilotlar, ilk viraj için frenlemeye başladığında ise kaos yaşandı. Aracını Norris'in hemen arkasına konumlandıran Bottas, frenlemeyi kaçırdı ve yavaşlayamayarak Norris'in arkasına çarptı. 

Norris, bu darbenin etkisiyle Max Verstappen'e çarptı. Bottas, Norris'in ardından Sergio Perez'le de temas yaşadı.

İlk virajdaki bu kaza Bottas'ın yarış dışı kalmasına neden olurken; Norris, aracını pite geri getirebildi ancak sonrasında aracında bulunan ciddi hasarlardan dolayı yarıştan çekilmek zorunda kaldı. 

Perez de Bottas'ın ona çarpmasının ardından yarış dışı kaldı. Verstappen'in aracında ise ciddi hasar oluştu. 

Hakemler, ilk virajdaki olayların incelendiğini belirtmişti ve şimdi de Bottas'a kazaya neden olduğu gerekçesiyle gelecek yarış olan Belçika GP için 5 sıra grid cezası verildiği açıklandı. 

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