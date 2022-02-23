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Formula 1 / Barselona Şubat Testi Haberler

Bottas: "Bazı sorunlar oldu ama nasıl düzelteceğimizi biliyoruz"

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, zorlu geçen test gününün ardından bazı sorunlar olduğunu ancak nasıl düzelteceklerini bildiklerini söyledi.

Bottas: "Bazı sorunlar oldu ama nasıl düzelteceğimizi biliyoruz"
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2022 Formula 1 sezonu, uzun bir kış arasının ardından bugün, Barselona'da gerçekleştirilen sezon öncesi testleriyle başladı.

Alfa Romeo için sorunlu geçen günde, öğleden sonra Valtteri Bottas piste çıktı fakat sorunlar devam ettiği için sadece 23 tur attı ve 1:22.572 ile 10. oldu.

Bottas, Barselona testinin ilk günü hakkında, "Ara verdikten sonra direksiyonun arkasına geçmek her zaman harika bir his. Özellikle yeni bir takım ve yeni nesil araçlarla. Bu nedenle attığım birkaç turdan keyif aldım."

"Evet bazı problemler yaşadık ve maalesef, bunlar oldukça zamana mal oldu. Dayanıklılık ve mekanik taraflarda bazı sorunlar yaşadık."

"Ancak neyse ki sorunları tamamen anladık ve nasıl düzelteceğimizi biliyoruz. Sadece gün içerisinde düzgünce düzeltecek zamanımız yoktu."

"Bugün kesinlikle bizim için ziyan oldu. Çok az kilometre yapabildik ama en azından biraz tur atabildik ve yarın nasıl ilerleyeceğimize dair bir fikrimiz var. Ancak Barselona'daki kalan iki günün iyi geçmesini umuyoruz." dedi.

Bottas, yeni aracın nasıl hissettirdiği sorusuna, "Çok fazla değil ama biraz büyük ve biraz daha ağırlar."

"Ancak gece ve gündüz değiller. Elbette sürüşümü biraz ayarlamam gerekiyor ve hâlâ öğrenilecek çok şey var." dedi.

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