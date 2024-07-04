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Formula 1 Britanya GP

Bottas: "Bazı insanlar benim onlara neler verebileceğimi biliyor"

Valtteri Bottas, 2024 sonrasında Formula 1'de kalabileceği konusunda iyimser.

Ezel Tan
Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber

Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Valtteri Bottas'ın kontratı 2024 sezonunun ardından sona erecek ve Fin pilot ne yapacağına henüz karar vermedi.

Silverstone yarışı öncesi konuşan Bottas, geleceğiyle ilgili yeni bir haber olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "İşlerin ilerlemeye başladığını hissediyorum, umarım iyi bir şekilde olur fakat şu anda, bu hafta sonu duyurulacak bir şey yok."

"Hiçbir şey imzalanmadı fakat ilerleme var."

"Beklemek sinir bozucu değil, aslında heyecan verici, yani bu sporun bir parçası. Şu anda temmuz ayındayız. Daha önce de Eylül'e kadar beklemek zorunda kalmıştım."

"Yani bana göre iyi bir durumdayız. Bana Ekim ayında bu durumda olmanın sinir bozucu olup olmadığını sorarsanız o zaman belki sinir bozucu olduğunu düşünebilirim ama Temmuz ayında pek değil."

"Bazen böyle oluyor ve sanırım geçen hafta da bahsetmiştim, bu sporda her zaman saf performansla ilgili değil. Takım önceliklerini belirleyen birçok unsur var." 

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, on the grid

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, on the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Hepsi oyunun bir parçası."

İyi bir noktada olduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna Bottas, "Evet, sanırım iyi bir konumdayım."

"Padoktaki bazı insanlar ne yapabileceğimi, güçlü yönlerimin neler olduğunu biliyor. Bu sadece bazı şeyleri kesinleştirmekle ilgili." cevabını verdi.

James Vowles'la geçirdiği dönemin Williams'a neler katabileceğini göstermede kendisine yardım edip etmeyeceği sorusuna Bottas,, "Dediğim gibi, neler yapabileceğimi bilen insanlarla çalışmanın faydası oluyor. Hepsi bu kadar." 

Geleceğini yaz tatilinin sonuna kadar netleştirmek isteyip istemediği sorusuna Bottas, "Evet, elbette."

"Bence mümkün. Hedefimiz de bu."

"Yaptığım görüşmelerde önümüzdeki yıllar için net hedefler istediğimden, parçası olabileceğim net bir proje istediğimden ve bunun için birlikte çalışacağımızdan emin olmaya çalıştım."

"Ben kendimi adamaya hazırım." cevabını verdi.

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