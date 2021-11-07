Bottas: "Başlangıçta önde kalmanın bir yolunu bulmalıyız"

Red Bull'un ilk sırada olması hatta ilk iki sırada yer alması beklenen Meksika'da, durum böyle değildi ve Valtteri Bottas, kariyerinin en iyi turlarından birini atarak pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Bu duruma kendisinin de şaşırdığını söyleyen Bottas, sıralama turlarında bu hafta sonu şimdiye kadarki en iyi araç dengesini yakaladıklarını belirtti.

Fin pilot şöyle konuştu: "Açıkçası benim için sürpriz oldu. Bence takım olarak performansımız, Red Bull'a karşı özellikle tek turda biraz geride görünüyordu."

"Bu yüzden üçüncü bölümdeki performans evet, biraz sürpriz oldu. Fakat iyi bir turdu. Bu sabah üçüncü antrenmandan bu yana ayarları en iyi hale getirmeyi başardık. Ayrıca lastik sıcaklıklarını, piste çıkış turlarını ve diğer şeyi mükemmele yakın hale getirdik. Sonuç buydu ve gerçekten ödüllendirici."

"Burası, turu bir araya getirmenin çok zor olduğu bir pist. Pek çok teknik bölüm ve viraj kombinasyonu var. Kerblerin üzerinden geçerken 0.050 hatta 0.1 saniye kaybetmek kolay. Bu yüzden güzel ve temiz bir turu bir araya getirmek ve lastikleri olması gereken aralığa sokmak binim için büyük bir şeydi. Ayrıca araç dengesi de bu hafta sonu şimdiye kadar sahip olduğumun en iyisiydi."

Bunun 19 pole pozisyonu arasında en iyisi olup olmadığı sorusuna Bottas, "Bunun iyi turlarımdan biri olduğunu hissediyorum. En iyisinin hangisi olduğunu tam olarak hatırlamak zor ama kesinlikle onlardan biri ve gerçekten keyif aldım." dedi.

Mercedes ilk iki sırayı almış olsa da, ilk viraja kadarki mesafe, Red Bull pilotlarına hava koridoruna girme fırsatı tanıyacak.

Yarış hakkında ise Bottas şunları ekledi: "Antrenmanlardan gördüğümüz kadarıyla yarış tempomuz Red Bull'a oldukça benziyor. Yarışın başında durumun zor olacağını düşünüyorum çünkü iki araçla birden önde olmak iyi bir şey olsa da, onlar hemen arkamızdalar. Burada ilk viraja kadar büyük bir hava koridoru yakalayacaklar. Bu yüzden ilginç bir başlangıç olabilir ve nasıl önde kalacağımızı görmemiz gerekiyor."

Pole man Valtteri Bottas, Mercedes W12, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images