Bottas: "Başladığımız yerden maksimumu aldık"

Valtteri Bottas aslında İtalya Grand Prix'si hafta sonunun en hızlı ismiydi ve normalde pazar günkü yarışa da pole pozisyonundan başlayacaktı, ancak motor değişikliği nedeniyle ceza alınca yarışa en geriden başlamak zorunda kaldı.

Fin pilot, buna rağmen geçişin zor olduğu pistte rakiplerini birer birer geçerek ön bölüme yükselmeyi başardı.

Yarıştan önce "podyum mümkün" açıklaması yapan Bottas, dediğini uyguladı ve Max Verstappen/Lewis Hamilton temasından faydalanıp podyum savaşı verdi.

Sergio Perez'in gerisinde finiş görse de, Meksikalı pilotun 5 saniyelik zaman cezasıyla üçüncü oldu.

Yarışın ardından konuşan Bottas şöyle dedi: "Arka taraftan başladığınızda asla kolay değildir. Fakat bugün takıma podyuma çıkacağımı söyledim ve bugün bunu başardık."

"Red Bull'dan daha fazla puan aldığımız için mutluyum ve bence başladığımız yer göz önüne alındığında maksimumu çıkardık."

"Lewis ve Max'in teması tabii ki üzüntü verdi. Orada bazı puanlar kaybettik ama benim açımdan iyi geçti. Max-Lewis kazası hakkında ne desem bilmiyorum, büyük talihsizlik."

"Kendi açımdan bakarsam, güçlü bir hafta sonu geçirdiğimizi düşünüyorum, hızımız iyiydi. Şimdi bir hafta dinleneceğiz ve tekrar mücadeleye döneceğiz."

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images