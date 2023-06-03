Bottas: "Barselona'daki değişiklikler geçişi kolaylaştırmayacak"
Formula 1 pilotları, İspanya Grand Prix'sinde yüksek hızlı son sektörün geri dönüşüne rağmen geçişlerin artmayacağını düşünüyor.
Şampiyona 2006'dan bu yana ilk kez İspanya'da yavaş hızıyla bilinen 14 ve 15. virajları devre dışı bırakacak ve onun yerine iki yüksek hızlı viraj olacak.
Bu sayede son viraj apeks hızı 270 kmh'ye çıkarılırken, pilotların ana düzlükte birbirlerini daha yakından takip ederek geçiş yapmaları amaçlanıyor.
Cuma günkü antrenmanlarda pilotlar, turu daha hızlı hale getiren değişiklikler hakkında övgü dolu yorumlar yaparken, söz konusu değişikliklerin geçişe yardımcı olmasını beklemediklerini ifade ettiler.
AlphaTauri pilotu Nyck de Vries, 2023'te şimdiye kadar geçiş eksikliğinin kısmen Pirelli lastiklerinin aşırı ısınma sorunu nedeniyle daha sınırlı olmasından kaynaklandığını ve bunun bu hafta sonu da önemli bir faktör olacağını düşünüyor.
"Hemen bir sonuca varmayalım ama belli ki değişikliğin asıl nedeni daha iyi bir yarış ortaya koymak."
"Bunun bize daha iyi bir yarış sağlayıp sağlamayacağından emin değilim... Sol ön lastik pek iyi bir noktada olmuyor ve yarış temposunda öndeki aracı takip etmenin zorluğunu hissedebiliyorsunuz."
"Şimdi ön aksa çok fazla ağırlık veriliyor, oysa daha önce her ikisinden de biraz vardı..."
Nyck de Vries, AlphaTauri AT04
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
De Vries, lastikleri çok fazla kullanmanın 'bedelini ödemeden önce' iki tur boyunca zorlamanın mümkün olduğunu düşünüyor.
Pilotlar ayrıca revize edilen Barselona pistinin geçişlerde artışa yol açmayacağı yönündeki endişelerini belirttiler.
Zemin efektlerine geçişin araçların birbirlerini daha yakından takip etmesine yardımcı olması amaçlanmasına rağmen, kış boyunca gelişim hızı kirli hava seviyesini artırdı. Pilotlar, geçen sezona kıyasla bu sezon öndeki aracı takip etmenin çok daha zor olduğu yorumunda bulundu.
Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, bu konuda Autosport'a şunları söyledi: "Daha hızlı olmak her zaman daha eğlencelidir. Ancak geçiş seviyeleri aynı olacak, son virajda öndeki aracı takip etmek zor."
"Daha hızlı olacak ama geçişi kolaylaştıracağını sanmıyorum. Kesinlikle biraz daha zorlayıcı ama aynı zamanda lastikler için de öyle, lastikler bu iki virajda oldukça aşınıyor gibi hissettiriyor."
Canlı anlatım: İspanya GP 3. antrenman seansı
2023 İspanya GP 3. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Verstappen en hızlısı, Red Bull 1-2
Son Haberler
2023 İspanya GP'si, tüm pilotların tamamladığı 15. yarış oldu!
2023 İspanya GP'si, tüm pilotların tamamladığı 15. yarış oldu! 2023 İspanya GP'si, tüm pilotların tamamladığı 15. yarış oldu!
Perez: "Mercedes çok güçlüydü"
Perez: "Mercedes çok güçlüydü" Perez: "Mercedes çok güçlüydü"
Tsunoda: "Aldığım ceza çok saçmaydı"
Tsunoda: "Aldığım ceza çok saçmaydı" Tsunoda: "Aldığım ceza çok saçmaydı"
Hamilton: "Mercedes ile yeni anlaşmayı yarın imzalayabiliriz"
Hamilton: "Mercedes ile yeni anlaşmayı yarın imzalayabiliriz" Hamilton: "Mercedes ile yeni anlaşmayı yarın imzalayabiliriz"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.