Bottas: "Barselona'daki değişiklikler geçişi kolaylaştırmayacak"

Şampiyona 2006'dan bu yana ilk kez İspanya'da yavaş hızıyla bilinen 14 ve 15. virajları devre dışı bırakacak ve onun yerine iki yüksek hızlı viraj olacak.

Bu sayede son viraj apeks hızı 270 kmh'ye çıkarılırken, pilotların ana düzlükte birbirlerini daha yakından takip ederek geçiş yapmaları amaçlanıyor.

Cuma günkü antrenmanlarda pilotlar, turu daha hızlı hale getiren değişiklikler hakkında övgü dolu yorumlar yaparken, söz konusu değişikliklerin geçişe yardımcı olmasını beklemediklerini ifade ettiler.

AlphaTauri pilotu Nyck de Vries, 2023'te şimdiye kadar geçiş eksikliğinin kısmen Pirelli lastiklerinin aşırı ısınma sorunu nedeniyle daha sınırlı olmasından kaynaklandığını ve bunun bu hafta sonu da önemli bir faktör olacağını düşünüyor.

"Hemen bir sonuca varmayalım ama belli ki değişikliğin asıl nedeni daha iyi bir yarış ortaya koymak."

"Bunun bize daha iyi bir yarış sağlayıp sağlamayacağından emin değilim... Sol ön lastik pek iyi bir noktada olmuyor ve yarış temposunda öndeki aracı takip etmenin zorluğunu hissedebiliyorsunuz."

"Şimdi ön aksa çok fazla ağırlık veriliyor, oysa daha önce her ikisinden de biraz vardı..."

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

De Vries, lastikleri çok fazla kullanmanın 'bedelini ödemeden önce' iki tur boyunca zorlamanın mümkün olduğunu düşünüyor.

Pilotlar ayrıca revize edilen Barselona pistinin geçişlerde artışa yol açmayacağı yönündeki endişelerini belirttiler.

Zemin efektlerine geçişin araçların birbirlerini daha yakından takip etmesine yardımcı olması amaçlanmasına rağmen, kış boyunca gelişim hızı kirli hava seviyesini artırdı. Pilotlar, geçen sezona kıyasla bu sezon öndeki aracı takip etmenin çok daha zor olduğu yorumunda bulundu.

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, bu konuda Autosport'a şunları söyledi: "Daha hızlı olmak her zaman daha eğlencelidir. Ancak geçiş seviyeleri aynı olacak, son virajda öndeki aracı takip etmek zor."

"Daha hızlı olacak ama geçişi kolaylaştıracağını sanmıyorum. Kesinlikle biraz daha zorlayıcı ama aynı zamanda lastikler için de öyle, lastikler bu iki virajda oldukça aşınıyor gibi hissettiriyor."