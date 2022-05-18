Bottas: "Barselona'da 'iyi puanlar' labiliriz"

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Valtteri Bottas, bu yıl finiş gördüğü beş yarışın dördünden puanla ayrılırken, son iki yarışta oldukça güçlü bir performans sergiledi.

Fin pilot, düzenli olarak ilk yedi içerisinde yer alıyor ve C44 tempo olarak gerçekten iyi bir görüntü çiziyor.

Sıradaki yarış İspanya GP'ye güncellemeler getirecek İsviçreli ekip, yine güçlü bir hafta sonu geçirip, iyi puanlar almayı bekliyor.

Bottas, "Miami GP'de gerçekten iyi bir sonuç aldık ve aldığımız her güçlü sonucun ardından daha da fazlasını elde etme arzumuz artıyor."

"Barselona'ya bir kez daha orta grubun önünde mücadele edebileceğimizi bilerek gidiyoruz."

"Orta gruptaki rakiplerimizle her hafta sonu yoğun bir mücadele içerisindeyiz ve bu hafta sonu farklı olmasını beklemiyorum."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, arrives on the grid Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Kusursuz bir hafta sonu geçirmemiz çok önemli, ki burada her zamankinden daha da önemli. Tüm takımlar bu pisti çok iyi biliyorlar ve eğer rakiplerinizi geçmek istiyorsanız, dersinizi çok iyi çalışmalısınız."

"Barselona'ya, kış testlerine kıyasla çok daha mutlu bir şekilde gidiyoruz ve bu da Şubat ayında karşılaştığımız zorlukların ardından takımın ne kadar iyi toplandığını gösteriyor."

"İyi bir sonuç alarak tüm takımın ortaya koyduğu çabanın karşılığını vermek istiyorum." dedi.

Zhou Guanyu da hafta sonu için iyimser.

Çinli pilot, "Barselona bu yılki önemli yarışlardan bir diğeri olacak. Takım burayı çok iyi biliyor ve şahsen Miami'de yarış dışı kalmama neden olan teknik sorununun getirdiği hayal kırıklığından sonra mümkün olan en iyi işi yapmak istiyorum."

"Bu aracı burada kullanmak benim için yeni bir deneyim olmayacak çünkü sezon başında Bahreyn'de olduğu gibi bu yeni nesil araçları daha önce kullandığım bir piste gidiyorum."

"Elbette şu anda yarıştığımız araçlar test döneminde kullandığımızla aynı değil ama yine de bir avantaj olacak. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapıp, hak ettiğimiz sonucu almaya odaklanacağım." "Hedefimiz ancak bunu başarabileceğime olan güvenim her yarışta artıyor. dedi.