Bottas, Bakü'deki tempo eksiliğinin arkasında "temel bir sorun" olduğundan şüpheleniyor

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Bottas, Bakü'de hayal kırıklığı yaratan bir hafta sonu geçirdi ve tempo eksikliği vardı. Yarışta, takım arkadaşı Zhou Guanyu puan almak üzereyken teknik bir sorun nedeniyle yarıştan çekildi ve Bottas 11. oldu.

Fin pilot, cuma günü her antrenman seansını Zhou'nun 0.1 saniye önünde bitirdi. Alfa'nın cumartesi sabahı güncelleme getirilen bir versiyona geçmesinin ardından Bottas, üçüncü antrenmanda ve Q1'de takım arkadaşına karşı 0.7 saniye geride kalırken Q2'de 0.6 saniye daha yavaştı ve ikili, sıralamayı sırasıyla 14.ve 15. bitirdi.

Bottas, neden kötü bir hafta sonu geçirdiklerini açıklayamadı ancak kaybolan temponun arkasında yeni parçalardan birindeki temel bir sorundan kaynaklandığına emindi.

Bottas, Motorsport.com'a tempo eksikliği hakkında şunları söyledi: "Keşke bilseydim, bir şey temel olarak yanlışmış gibi hissettiriyor çünkü beklediğimiz tur zamanlarından ve tempodan çok gerideydik. Williams bile bizden hızlıydı, aracımız burada olmamalı."

"Cumartesi günü yeni pakete geçtik ve aracın davranış problemi o zaman başladı. Bakacağız, bir şey bulacağımıza eminim."

"Cumadan cumartesiye arka tarafın tutuşunu kaybettik ve bu tuhaf çünkü yeni parçalar ile bunun artması gerekiyordu. Bu yüzden neyin yanlış gittiğini bulmamız lazım."

"Bugün Zhou'nun tur zamanlarına yetişme şansım yoktu, o farklı bir seviyedeydi. Neredeyse bir saniye daha hızlıydı ve bu benim için oldukça tuhaf."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Alfa Romeo'dan Xevi Pujolar, Bottas ve Zhou'nun cumartesiden itibaren aynı konfigürasyonla yarıştıklarını söyledi ve bunun, Bottas'ın aracının altında yatan bir sorun olduğuna işaret ettiğini anlattı.

Pujolar, "Cumartesiden itibaren Valtteri'nin aracında bazı soru işaretlerimiz oluştu."

"Yarışta bir şeyin yanlış olduğu açıktı. Şu anda bunun ne olduğunu anlamamız lazım fakat bir şeyin doğru olmadığını görebiliyoruz."

"İki araç da aynı konfigürasyondaydı, aynı ayardaydı ve her şey aynıydı. Beklendiği gibi çalışmayan bir şey var." dedi.

Pujolar, bunun temeline inmek için olabildiğince parçayı değiştireceklerini çünkü her parçanın üzerine düşmek için vakitleri olmadığını söyledi.

"Muhtemelen problemi çözmek için olabildiğince parçayı değiştireceğiz ama çok kısa bir zamanımız var."

"Bu yüzden normal veya beklediğimiz performansa geri dönmek için olabildiğince şeyi değiştirmeye çalışacağız."