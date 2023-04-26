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Bottas: "Bakü'de iyi bir sonuç almaya çalışacağım"

Valtteri Bottas, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Bakü yarışında, yeniden ilk ona girmek ve iyi puanlar almak istiyor.

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Bottas: "Bakü'de iyi bir sonuç almaya çalışacağım"

Valtteri Bottas için 2023 sezonu pek iyi başlamadı ve geride kalan yarışlarda epey istikrarsızdı. Özellikle Melbourne'de çok kötü bir hafta sonu geçiren Bottas'a yönelik çok fazla eleştiri mevcut.

Bakü yarışı öncesi konuşan Bottas, "Bakü'deki pisti çok seviyorum ve yarış aracının direksiyonuna geri dönmek için sabırsızlanıyorum."

"Daha önce bu pistte kazandım ve podyuma çıktım. Önümüzdeki hafta sonu da iyi bir sonuç elde etmek istiyorum."

"Temel görevimiz adım adım ilerlemeye devam etmek. Bu uzun bir sezon ve kazanılması gereken çok sayıda puan var."

"Üç haftalık arayı mümkün olduğunca iyi hazırlanmak için kullanmaya çalıştım. Önceki yarışların bazılarını analiz ettik ve Bahreyn'de bulunduğumuz seviyeye geri dönmek için çok çaba sarf ettik."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C43

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C43

Fotoğraf: Alfa Romeo

"Kendimizi geliştirmek ve yeniden puan için mücadele etmek için ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuza eminim."

Melbourne'de puan almayı başaran Guanyu Zhou ise şunları ekledi: "Bu yılki ilk puanlarımı Avustralya'da aldım ve bu da bana ekstra motivasyon sağladı. Yarışlar arasındaki üç haftalık aradan önce ihtiyacım olan şey de tam olarak buydu."

"Yine de bu bir tatil gibi değildi çünkü çok çalıştım ve ben de ilerleyen yarışlarda gelişebilmemiz için, fabrikadaki simülatörde yoğun şekilde vakit geçirdim."

"Bakü'de, çok iyi bir yarış çıkardığım ve hiçbir sorun yaşamadığım Melbourne'daki performansımı tekrarlamaya hazırım, bu nedenle yarışı yine ilk onda bitirmeyi hedefliyorum."

"Bu yılki tüm yarışlarda olduğu gibi, yarış yine çok yakın geçecek ve saniyenin her bir ondalığı büyük fark yaratabilir. Yine de iyi bir yarış çıkarmak adına önemli bir fırsatımız olacak."

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