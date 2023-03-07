Bottas: "Bahreyn'den daha fazlasıyla ayrılamazdık"

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Valtteri Bottas, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışta güçlü bir performans sergiledi ve damalı bayrağı sekizinci sırada görerek, bu yılki ilk yarışında puan almış oldu.

Yarıştan sonra basına konuşan Bottas, "Sezona birkaç puanla başladığım için mutluyum."

"Önümüzde bitiren araçlar açıkçası bizden daha hızlı olduğu için, bundan daha iyi bir sonuç umabileceğimizi sanmıyorum. Bu yüzden de mutluyum."

"Agresif bir strateji uyguladık ve işe yaradı. İyi bir ilk yarıştı."

"Aracımız iyi bir yarış temposuna sahip. Yarışta C43'ün puan alabileceğini gösterdik. Yapacak çok işimiz var ama buna hazırız."

Bottas, özellikle temiz bir ilk tur geçirmenin ve lastik saklamanın çok faydalı olduğunu söylüyor.

"Mutluyum, alınacak daha fazla şey olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi öndeki yedi pilotun hepsi bizden daha hızlıydı."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C43 Fotoğraf: Alfa Romeo

"Dolayısıyla onların hemen ardında olmak mutluluk verici. Takım agresif bir stratejiyle, sağlam bir yarış çıkardı."

"Temel olarak iyi bir aracımız var ve şu anda puan alabilecek kadar iyi olduğunu gösteriyor."

"Başlangıç gerçekten önemliydi çünkü etrafımızdaki araçlarla tempo olarak çok benzerdik ve bence geçiş yapmak kolay değildi. İlk turda bu sıraları kazanmak epey işimize yaradı."

"Ayrıca akıllı olmamız ve hangi araçlarla gerçekten savaşacağımızı seçmemiz gerekiyordu. Böylece lastikleri, ihtiyacımız olduğu zamanlara saklayabilirdik."

"Gasly sonlara doğru bana yaklaştığında, bunun ne kadar önemli olduğu orta çıktı. Bu sayede puanlar aldık."

Bottas, sonlarda en hızlı turu atan ve Pierre Gasly'nin fazladan bir puan almasına izin vermeyen Zhou ile ilgili de, "En hızlı turu atması ve rakiplerimizden bu puanı alması önemli. Bence iyi bir iş yaptı. Bu, takım olarak ne kadar iyi çalıştığımızı gösteriyor. Bence alabileceğimiz en yüksek puanlarla ayrılıyoruz." açıklamasında bulundu.