Bottas: "Bahreyn'de, 101 yarışlık Q3 serimi uzatmak için savaşabilirim!"

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Fin pilot, Mercedes ile çıktığı 101 yarışın tamamında üçüncü bölüme kaldı ve 2016 Abu Dhabi GP'ye kadar uzanan oldukça uzun bir Q3 serisine sahip. Bu süre zarfında 20 de pole pozisyonu almayı başardı.

Bu yıl Alfa Romeo'ya geçen Bottas, Sakhir'deki ikinci antrenman seansında 1:32.9512lik derecesiyle, Max Verstappen'in 1 saniye gerisinde kaldı ve altıncı en iyi zamanın sahibi oldu.

Bottas, bu tempoyu C42'de yaşadıkları bir elektrik arızası nedeniyle sadece iki tur attığı ilk antrenman seansına rağmen yakaladı.

Tek tur üzerinde yaptıkları çalışmalara ve rakiplerinin motor modunu bilmemesine rağmen Bottas, cuma günkü antrenman temposunun, Q3 savaşı vermelerine yardımcı olacağından emin görünüyor..

Bottas şöyle dedi: “Tam olarak nerede olduğumuzu söylemek isterdim ama şu noktada gerçekten bilmiyorum."

“Mücadele çok yakın ve diğer takımların nasıl performans sergileyeceğini bilemiyorsunuz."

"Bu gece tüm GPS verilerine baktığımızda, bir tür anlayışa sahip olacağız."

"Fakat benim için olumlu olan şey, çok uzakta değiliz gibi görünüyor."

"Açıkçası eğer biraz daha gelişmeyi başarabilirsek kesinlikle ilk 10 için savaşabileceğimizi düşünüyorum."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bottas, ilk antrenman seansında yaşadığı elektrik sorunun, İspanya ve Bahreyn testlerinde yaşadıkları sorunlardan farklı olduğunu belirtti.

"Elbette bu sabah yaşananlar herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Herkes sorunu bulmak ve ikinci antrenman seansı için düzeltmek adına iyi bir çıkardı çünkü çok önemli bir seansla karşı karşıyaydık."

"İkinci seansta pek çok tur attık ve bu sayede günü kurtarmış olduk. Bu yüzden mutluyum."

"Oldukça pozitif hissediyorum. Geliştirilecek çok şey olsa bile durum fena değil. Çok uzakta olmadığımızı görebiliyoruz. Bu iyiye işaret."

Bottas, dayanıklılık sorunu yaşamadıkları takdirde C42'nin yarışta güçlü olabileceğine de inanıyor.

Bottas, Autosport'a şunları söyledi: "Testlerde büyük bir mesafe kat edemedik."

"Umarım bunlar bulduğumuz son sorunlar olmaya başlar fakat her şeyi zaman gösterecek."

"Araç çalıştığı zaman, özellikle dolu depoyla gerçekten güzel bir dengesi var ve sürüşü iyi hissettiriyor."

"Kesinlikle potansiyel var ve tur zamanlarının da çok geride olduğunu düşünmüyorum."

"Diğerleri gelişim kaydetse bile bence hâlâ umutla bakabiliriz. Eğer biraz daha fazlasını bulursak, ilk 10 için savaşabiliriz."

"Serimi devam ettirmek harika olurdu."