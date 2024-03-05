Bottas, Bahreyn GP'de neden 52 saniyelik bir pit stop yaptı?

Bottas'ın 2024 sezonunun açılış yarışında puan alma umutları, 32. turdaki ikinci pit stopunda ön sol lastiğindeki bir sorunun uzun bir gecikmeye neden olmasıyla sona erdi.

Takım arkadaşı Zhou Guanyu 11. sırada puan almayı kaçırırken, Bottas sadece Williams'tan Logan Sargeant'ın önünde 19. sırayı elde etti.

Yarıştan sonra konuşan Pujolar, gecikmeden bir bijon somunu sorununun sorumlu olduğunu açıkladı.

Pujolar, "Bijon somununu değiştirmek zorunda kaldığımız bir sorun yaşadık."

"Bu üzerinde çalıştığımız bir şey."

Bottas'ın yavaş pit stopu, Fin pilotun ilk virajda Nico Hulkenberg'in Haas'ına çarptıktan sonra ön kanadının hasar görmesiyle yarışa sorunlu bir başlangıç yapmasının ardından geldi. Ancak pit stop esnasında ön kanat değişimi yapılmadı.

Xevi Pujolar, Pist Kenarı Mühendisliği Başkanı, Stake F1 Takımı Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sauber'in uzun süren ikinci mola sırasında Bottas'ın ön kanadını değiştirme fırsatını neden kaçırdığı sorulduğunda Pujolar şunları söyledi: "Uç plakada hasar vardı, bu yüzden orada biraz performans kaybettik, ancak değiştirmeden devam etmek sorun değildi."

"Bence [yavaş pit stop sırasında] zaten yeterince şey yaşadık, bu yüzden önce buna odaklanalım diye düşündük."

Pujolar, Sauber'in pit stop prosedürlerini yeniden değerlendirmesi gerekip gerekmediği sorusuna şu yanıtı verdi "Kesinlikle bir göz atacağız. Her şeyi optimize etmeye çalışmak için tüm alanlarda çalışıyoruz."

"Zhou ile pit stoplar iyiydi ancak daha iyi yapabileceğimiz bazı pit stoplarımız var."