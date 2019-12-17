Bottas: “Avustralya GP’de başka biriymiş gibi hissettim”

Bottas, şampiyonluk savaşında takım arkadaşı Lewis Hamilton’a yenilse de Melbourne’deki sezonun açılış yarışını kazanmış ve ilk dört yarış boyunca şampiyonayı lider götürmüştü.

Bottas, Avustralya GP startında pole pozisyonunun sahibi Hamilton’ı geçip 20 saniye farkla yarışı kazanmış ve en hızlı turu da kaydetmişti. Ancak Hamilton’ın aracında bir hasar da oluşmuştu.

Bu yılki en iyi yarış performansı sorulduğunda Bottas, “Melbourne’dü. Bu garip. Düşündüğüm zaman, sanki o yarışta başkası sürmüş gibiydi. Gerçeküstüydü. Aşırı kolay hissettirmişti.”

“Bu garip bir his. Bu kesinlikle F1’deki en iyi yarışımdı. Ve pole pozisyonunda da değildim, yani ikinci sıradan iyi bir start aldım ve orada liderliği aldım.” dedi.

Bottas, 2019’da F1’deki en iyi sezonunu geçirip dört galibiyet aldı ve sürücüler şampiyonasında ikinci oldu.

Bottas, Avustralya’nın yanı sıra ABD ve Japonya yarışlarının da en iyi yarışlarından bazıları olduğunu söyledi.

“Bu sezon, kariyerimin en iyi 5 yarışına girecek bazı yarışlar geçirdim. Austin iyiydi, eğlenceliydi. Yani kesinlikle ilk beşte. Ayrıca Japonya da iyiydi.”

“Hedef her zaman performansınızı arttırmaktır. Bu yüzden 2018 hayal kırıklığı hissettirmişti. Çünkü sanki geriye doğru atılmış bir adım gibi hissettirmişti.”

“Şimdi ise işler doğru yolda. Gelişimler ve kazanımlar görebiliyorum. Bu seneden ve geçen seneden öğrendiğim şeyleri görebiliyorum.”

“Bu sıkı çalışmanın meyvelerini verdiğini görmek çok güzel bir his.”

“Sezona baktığımda, Lewis’in şampiyon olduğunu görmek başlarda hayal kırıklığı yarattı. Çünkü kaybettim ve hedefimi gerçekleştiremedim.”

“Ancak iyi hislerimi korumam konusunda galibiyetler bana yardımcı oldu. Bu sezona olumlu şekilde bakıyorum, çünkü çok şey öğrendim.”