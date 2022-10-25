Bottas, Austin'deki spini için rüzgarı suçladı
Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, Amerika GP'de spin atmasına neden olan şeyin "kuvvetli rüzgar" olduğunu söylüyor.
Valtteri Bottas, Amerika GP'de uzun süre sonra ilk kez puan alabilecek gibiydi ancak son sektörde yaptığı hatanın ardından pist dışına savruldu ve aracı çakıl havuzuna saplandı.
Yarışa veda eden Bottas, hatadan dolayı üzgün olduğunu ancak rüzgarın o an çok sert estiğini dile getirdi.
Bottas, "Puan kazanacak kadar hızlıydık, bu yüzden yarışın benim için bu kadar erken bitmesi üzücü."
"Birinci turda dokuzuncu viraja giriyordum ve son anda Sergio Perez'in virajın içinden geldiğini gördüm. Çok yakındı. Neyse ki aramızdaki temas hafifti fakat bundan ötürü hem hız hem de birkaç sıra kaybettim."
"Ardından Alex Albon'u geçtim, ritim yakaladım ancak Pierre Gasly'yi yakalayıp, DRS'yi kullanma fırsatı yakaladığımda, 19. virajda hata yaptım ve aracın arka kısmının kontrolünü kaybettim."
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"Sonradan öğrendiğime göre o anda oldukça kuvvetli bir rüzgar esmiş, ki bu da yarışın benim için bitmesine neden oldu."
"Bu üzüntü verici çünkü tempo umut vericiydi ve puan kazanma şansımız vardı." dedi.
Bottas, Meksika GP'de iyi bir sonuç alabilecekleri görüşünde.
"Takvimin en önemli yarışlarından biri için bu hafta sonu Mexico City'ye dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
"Taraftarların coşkusu inanılmaz. Onlar gerçek Formula 1 taraftarları. Geçmişte bu pistte üç kez podyuma çıktım ve hep inanılmaz bir deneyimdi."
"Dediğim gibi Amerika'da puan kazanmak için büyük bir şansım olmasına rağmen yarışımın çakılda bitmesi beni çok hayal kırıklığına uğrattı."
"Yine de bir sonraki yarışta elime en iyi şekilde değerlendirmem gereken yeni fırsatlar geçecek. İşimizi yapmalı ve yarışı ilk on içinde bitirmeliyiz".
"Orada puan mücadelesi vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
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