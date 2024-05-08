Bottas, Audi'nin pilot duyurusuna şaşırdığını kabul etti

Valtteri Bottas, Audi'nin Nico Hulkenberg'i takımına kattıkları duyurusunun zamanlamasına şaşırdığını itiraf etti.

Hulkenberg, 2026'da Audi'ye katılmadan önce 2025 sezonunda şu anda Stake F1 adıyla gridde bulunan Sauber takımı adına yarışacak.

Sauber takımı, Bottas ya da Zhou Guanyu'dan en az birinin 2024 sezonu sonunda takımdan ayrılacağını doğruladı.

Bottas, bu erken duyuruya şaşırırken Audi'nin Hulkenberg seçiminin Alman üretici için "mantıklı" olduğunu kabul etti.

Bottas, "Elbette zamanlama oldukça erken ve biraz da şaşırtıcı ama pilot piyasası hareketlenmeye başlıyor ve bu da bir bakıma mantıklı."

"O bir Alman ve Audi de Alman bir pilot istediğini açıkça belirtti, yani her şey yolunda gözüküyor. Bundan sonra neler olacağına bakalım." dedi.

Bottas 'birden fazla takımla' iletişim halinde

Bottas'ın takım arkadaşı Zhou da, Audi'nin Hulkenberg ile anlaştığı duyurusuna şaşırdığını itiraf etti.

Bottas, birçok kez önceliğinin gelecek yıl Stake'te kalmak ve uzun vadede Audi'nin F1 projesinin bir parçası olmak olduğunu belirtti.

Ayrıca Ferrari'ye giden Hamilton'ın yerine Mercedes'e dönme ihtimalini de göz ardı etmedi.

Audi'nin pilot kadrosunun yarısını onaylamasının ardından kendisini nelerin beklediği sorulduğunda Bottas, gelecek yıl için birden fazla takımla iletişim halinde olduğunu söyledi.

"Bilmiyorum, dürüst olmak gerekirse birden fazla takımla görüştüm ve bazı görüşmeler diğerlerine kıyasla daha çok ilerledi. Bu yüzden neler olacağını göreceğiz..."