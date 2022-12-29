Bottas: "Audi ile ortaklık, kısa vadede Sauber'i etkilemeyecek"
Valtteri Bottas, Audi ile anlaşmanın etkilerini önümüzdeki yıl görmeyi beklemiyor.
Alfa Romeo adı altında Formula 1'de yarışan Sauber, 2026 yılında Audi ile ortaklık kuracak ve Alman üreticinin fabrika ekibi olacak.
Gelişmiş rüzgar tüneli ve altyapısı sayesinde, büyük üreticiler için cazip bir şirket olan Sauber, Audi'nin yatırımlarıyla daha da güçlenecek.
Yine de 2026'ya daha neredeyse dört yıl var ve bundan ötürü önümüzdeki yılların sorunsuz şekilde atlatılması, bu süreçte doğru hamlelerin yapılması, Audi projesi için büyük önem taşıyacak.
Bu yıl üç yıllık bir anlaşma imzalayarak Sauber'e katılan ve ilk yılında güçlü bir izlenim bırakan Valtteri Bottas, takımın halihazırda yeniden yapılandığını fakat kısa vadede Audi'nin etkisini görmelerinin mümkün olmadığını belirtti.
Bottas "Takımdaki herkes Audi ile ortaklığın, gelecek için büyük bir fırsat olduğunu biliyor. Bu bize daha şimdiden gelecek için büyük bir istikrar getiriyor."
"Audi ile olan ortaklık açıklanır açıklanmaz, takım içerisindeki herkes çok heyecanlandı ve bunun hakkında konuştu."
"Fakat sonra tüm takım kendi işine geri döndü ve bir sonraki sezona odaklandı."
"Açıkçası, Alfa Romeo olarak kaldığımız önümüzdeki yıl hiçbir şey değişmeyecek."
"Tüm takım, Audi ile ortaklık başlamadan önce gitmemiz gereken uzun bir yol olduğunun farkında."
"Yine de artık geleceğe olumlu şekilde bakıyoruz." dedi.
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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