Bottas: "Audi döneminde takımda kalmaya devam etmek mantıklı olacak"

Fin pilotun, 2022 sezonu öncesinde Alfa Romeo ile imzaladığı 2+1 yıllık sözleşmenin bir parçası olarak 2024 yılına kadar Alfa Romeo'da kalma opsiyonu bulunuyor.

Alfa Romeo, ilk başlarda umut vaat etmesine rağmen orta grupta gerilemiş durumda ve şu an Takımlar Şampiyonası'nda dokuzuncu sırada yer alıyor.

2026'dan itibaren takım, F1'e girecek olan Alman üretici Audi tarafından devralınacak.

Bottas daha önce takımın gelecekteki potansiyeli hakkında konuşmayı reddetmişti ancak şimdi Audi döneminde takımda kalmasının kendisi için mantıklı olacağını kabul etti.

Bottas, 2026'ya kadar takımda kalmak isteyip istemediği sorusuna şu yanıtı verdi: "Düşündükçe evet diyorum. Bu benim için de takım için de ilginç bir dönem."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Şimdiye ve buraya odaklandığınızda, bazen çok ileriyi düşünmek istemiyorsunuz - ama sonra gerçekten düşünüp uzun vadeli bir plan yapmanın mantıklı olacağına karar veriyorsunuz."

"Benim için bunun bir parçası olmak gerçekten motive edici olacaktır. Göreceğiz, hâlâ biraz zaman var. Eminim eninde sonunda bazı görüşmeler yapacağız ama henüz değil."

Takım Audi tarafından devralınmaya hazırlanırken, bir gözünün Audi'de olması sebebiyle mevcut ilerlemesinin aksadığı yönünde iddialar var.

Ancak Bottas, Alfa Romeo'nun bekleme sürecinde olmasından dolayı gerilediği iddialarını reddetti.

Bottas, "Dışarıdan bakıldığında, takım Audi'nin gelmesini bekliyor gibi görünebilir. Ancak durum böyle değil."

"Herkes olduğu gibi devam ediyor ve zorluyor; yani hareketsiz durmuyoruz. Sadece, grid şu anda çok rekabetçi ve sezona iyi bir noktada başlamadığınızda oraya ulaşmak kolay olmuyor. Bu yüzden zorluyoruz, yerimizde saymıyoruz." dedi.