Bottas: "Audi benim için hâlâ bir seçenek, beklemeye devam ediyorum"

Valtteri Bottas, 2024 sezonunun ardından Williams'a gidecek gibi görünüyor fakat anlaşmalar henüz tamamlanmış değil.

Bunun temel sebebi Williams'ın Carlos Sainz'ı bekliyor olması olabilir.

Hâlâ Sainz'ın ne yapmak istediğine karar vermesini mi beklediği sorusuna Bottas, "Hâlâ bekliyorum. Belki Carlos yüzünden belki de değil."

"Bir noktada herkesin onu bekleyeceğini sanmıyorum ama ben hâlâ bir şeyler için bekliyorum." cevabını verdi.

Ne kadar daha bekleyeceği sorusuna Bottas şöyle yanıt verdi: "Bu çok güzel bir soru. Şahsen bu hafta sonundan önce işlerin çözüleceğini umuyordum, çünkü bir hafta sonu ara vardı, ama yine de biraz daha beklemem gerekiyor."

"Ne kadar süreceğine dair net bir cevabım yok. Kendi açımdan umarım 'er ya da geç' olsun noktasına geliyorum."

"Herkesin bildiği gibi işler Ağustos tatiline kadar uzarsa oldukça sinir bozucu olmaya başlayabilir."

Takımda kalmasının gerçekçi bir seçenek olup olmadığı sorusuna Bottas, "Bu takımda mı? Bence bu hâlâ bir seçenek."

"Saygı gördüğüm ve insanların neler başarabileceğimi, onlara neler verebileceğimi bildiği bir yerde olmak istiyorum." cevabını verdi.

Yeni bir projenin daha mı cazip olduğu sorusuna Bottas, "Projeye bağlı olarak olabilir." cevabını verdi.