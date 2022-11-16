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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Bottas: "Aston Martin'in önünde kalabiliriz"

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, yakın mücadeleye rağmen Aston Martin'in önünde kalabilecekleri görüşünde.

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Bottas: "Aston Martin'in önünde kalabiliriz"
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Valtteri Bottas'ın Brezilya GP'de iki puan almasıyla Alfa Romeo, bitime bir yarış kala Aston Martin'in beş puan önünde yer alıyor.

Son yarışın ardından konuşan Bottas, sözlerine sıralama turlarında neden geride kaldıklarını yorumlayarak başladı: "Bence sıralama turları daha çok şansla ya da doğru lastik seçimini yapmakla ilgiliydi. Sıralama turlarında hızımızı gösteremedik ama sprint yarışında ve yarışta araç kesinlikle çok güçlüydü."

"Japonya ve Austin'de araca bazı yeni parçalar getirdik ancak bu yarışlar hava koşulları ve diğer sebeplerden ötürü pek de temsili değildi."

"Sanırım artık sahip olduğumuz hızı gerçekten görebiliyoruz. Bugün 14. sıradan başladım ve hep önümdeki araçtan biraz daha fazla hıza sahip olduğumu hissettim."

"Böylece adım adım ilerledik. Strateji anlamında, güvenlik aracına kadar her şey çok iyi gidiyordu. Sanırım güvenlik aracı bizim için şanssız anda geldi. Ancak bu şanssızlığa rağmen dokuzuncu olduk ve Aston'un önünde yer aldık, ki bu bizim için önemli."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo

Valtteri Bottas, Alfa Romeo

Fotoğraf: Alfa Romeo

"Yarıştan memnunum ve takım için mutluyum. Herkes harika bir iş çıkardı ve 14. başlayıp dokuzuncu olarak iyi bir sonuç aldık. Dediğim gibi daha yüksek bir sonuç alabilirdim."

"Performansımdan memnunum. Bazı iyi mücadeleler verdim ve araç gayet hızlıydı."

"Son yarışlarda iyi durumdaydık. Gidilecek bir yarış daha var. Sonrasında görevi tamamlayacağız."

Eğer güvenlik aracı olmasaydı altıncılığı mümkün olup olmadığı sorusuna Bottas, "Elbette en iyi senaryoyu umuyordum ama şans bizden yana değildi. Fakat yine de Aston Martin'den daha fazla puan aldık. O yüzden bunu kabul ediyoruz, bugün elde ettiğimiz sonuçtan memnunuz. Abu Dhabi'de aynı şeyi yapmamak için hiçbir neden göremiyorum."

"Bugünü baz alarak, orada ilk yedide yer almak için mücadele edebileceğimizi ve bunun gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüyorum. Bence hedefimiz bu olmalı." cevabını verdi.

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