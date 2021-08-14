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Askerlik deneyimi, Bottas için epey faydalı olmuş

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Kıdemli onbaşı rütbesine yükselmeyi başaran Valtteri Bottas, askerlik yaptığı dönemden neler öğrendiğinden ve F1 aracı kullanmanın fiziksel meydan okumalarından bahsetti.

Askerlik deneyimi, Bottas için epey faydalı olmuş

F1 oldukça fiziksel bir spor ve pilotlar özellikle de hızlı virajlarda 5G'ye kadar uzanan kuvvetlere maruz kalabiliyor. Buna ek olarak fren pedalı ve direksiyon oldukça ağır. Pilotlar da sporun getirdiği fiziksel meydan okumalarla mücadele edebilmek için boyunlarını, kol kaslarını ve diğer gerekli kaslarını geliştirmek istiyor ve bunun için de sürekli olarak antrenman yapıyor. 

Bottas ise 2015 Avustralya Grand Prix'sinde bir kerb'ün üzerinden uçmasının ardından sırtından sakatlanmıştı. Fin pilot, sporun fiziksel zorluklarından ve bu zorluklara nasıl hazırlandığından şöyle bahsetti: "F1, kesinlikle fiziksel bir spor. Sporda, açık tekerlek araçlarda daha çok vakit geçirdikçe, özellikle de F1'de daha çok zaman geçirdikçe vücudunuz bu fizikselliğe alışıyor. Ancak 23 yarışımız ve testlerimiz olduğundan, bu sizin üzerinizde etkisini bırakıyor."

"Yarış hafta sonları oldukça iyi bir antrenman oluyor. Neredeyse her zaman kullanılan kaslarınızı, vücudunuzdaki doğru yerleri güçlendiriyorsunuz."

"Yarış hafta sonlarının dışında, boş olduğumda her gün çalışıyorum. Cardio yapmayı seviyorum. Bu yüzden bolca bisiklet sürüyorum ve koşuyorum. Bazen günde iki kez cardio yapıyorum çünkü kesinlikle fit olmanız gerekiyor."

"Ancak dediğim gibi daha çok yarıştıkça, her tur virajlarda maruz kaldığımız G kuvvetlerine daha çok alışıyorsun."

F1'in fiziksel zorlukları hakkında konuşan Bottas, bunun ardından 2008-2009 kışında askerde geçirdiği dönemin kendisine neler kattığından da bahsetti. Birçok kişi bunu bilmese de Bottas, kıdemli onbaşı rütbesine kadar yükselmeyi başarmıştı. 

"Sanırım 2008 ve 2009 arasındaki kış aylarında askerliğimi yaptım. Bu tecrübenin beni çocuktan adama çevirdiğini düşünüyorum. Kesinlikle kendiniz hakkında daha çok şey öğreniyorsunuz."

"Ayrıca bir takımla iyi çalışmayı ve bir grup olarak daha büyük şeyler üzerinde çalışmanın getirilerini öğreniyorsunuz."

"Sürüş yeteneği olarak çok bir şey öğrenmedim ama nasıl silah ateşleneceğini ya da Finlandiya'nın -30 derecelik kış aylarında nasıl ateş yakılacağını öğrendim."

"Birçok havalı tecrübe yaşamamın yanında elbette disiplinle alakalı şeyler de öğrendim. Bu, kesinlikle bazı şeylerin kafanızda netleşmesini sağlıyor."

"İki hafta boyunca ormanın içinde bir antrenman yaptığımız bir program vardı ve dondurucu koşullarda uyumak zorundaydık. Ormandan geri döndüğümüzde, sadece normal bir odanın içinde olabildiğimden dolayı bile çok mutlu hissetmiştim."

Valtteri Bottas, Mercedes

Valtteri Bottas, Mercedes

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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