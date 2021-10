Bottas: “Artık yağmurda daha iyiyiz”

Mercedes sürücüsü Bottas, yağmurlu yarışlarda takım arkadaşı Lewis Hamilton’ın gerisinde kalmasının yanında, üst sıralarda yer almakta da zorlanıyor.

Geçtiğimiz seneki Türkiye Grand Prix’sinde de altı kez spin atan Fin sürücü, yarışı bir tur geride ancak 14. sırada tamamlayabilmişti.

Rusya GP’de ise yağmurun başlamasının ardından tam zamanında pite gelen Bottas, puan alamayacak gibi göründüğü yarışı 5. sırada tamamlamıştı.

Sochi’deki yarıştan ne gibi dersler çıkardıkları sorulduğunda Bottas, “Bizim için zor bir yarıştı. Geçiş yapmak, tahmin ettiğimizden daha zordu.”

“İyi şekilde yükseldiğimi düşünüyordum, ancak sonrasında Gasly’nin arkasında takıldım ve ilk bölümü onun arkasında geçirdim. Bu yüzden denesem de pek fazla bir şey yapamadım.”

“Sonrasında yağmur başlayınca erken pite gelmek iyi bir seçimdi ve bu şekilde sağlam puanlar alabildik.”

“Son zamanlarda yağmurda kötü değildik. Yani lastikler konusunda, özellikle sıcaklıklar ve basınçlar anlamında çok şey öğrendik. Bu yüzden İstanbul Park’ın geçen seneye göre daha fazla yol tutuşa sahip olmasını umuyorum. Çünkü geçen seneki durum, kuru zeminde bile aşırıya kaçmıştı. Durumun nasıl olacağını görmek için sabırsızlanıyorum.”

“Burası güzel bir pist. Sürüş yaparken keyif alıyorsunuz. İnişli çıkışlı bir pist. Ünlü 8. viraj da uzun ve hızlı. Son yarışlara göre, burada yarışmak daha güzel olacak. Umarım geçişler görürüz.” dedi.

Şampiyonluğu kimin kazanacağı sorulduğunda Fin sürücü, “Teorik olarak hâlâ şansım var. Ancak şampiyon ben olamazsam, Lewis olsun.” dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, speaks with Valtteri Bottas, Mercedes, in the garage

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images