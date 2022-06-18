Bottas: "Artık sorunlardan kurtulmamız gerekiyor"

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Alfa Romeo'da Valtteri Bottas, cuma günü yaşadığı sorunlar nedeniyle ikinci seansın neredeyse tamamını kaçırdı.

Zaman turu kaydedemeyen Bottas, günün ardından hayal kırıklığını gizlemedi.

Fin pilot, "Elbette hayal kırıklığı yaşıyorum. Bugün bazı elektronik sorunlar yaşadık ve ne zaman vites küçültsem araç boş vitese geçmek istiyordu."

"Tam sebebini henüz bulamadık ve seans içerisinde düzeltemedik. Bu yüzden ikinci seansı kaybetmek büyük hayal kırıklığı yaratıyor."

"Çözüm bulacağımıza şüphem yok fakat durum harika değil. Artık temiz günler geçirmeye başlayıp, sorunları en aza indirgemeliyiz."

"Bunun üzerinde elimizden geldiğinde çok çalışıyoruz. Yarından itibaren her şeyin yolunda gitmesini umuyorum."

Bottas, bir kez daha cuma günü eski parça kullandıklarını ve bu yüzden cumartesi günü tempo yükseltmeyi beklediğini söyledi.

"Aracın daha çok mekanik kısmına odaklandık ve hâlâ bazı eski aero parçalar kullanıyorduk. Bu yüzden yarın daha fazlasını yapacağımızı düşünüyorum."

"Ayrıca iyi bir ayar da bulduk fakat ikinci seansı kaçırdığımız için tur zamanı anlamında bir şey söylemek zor. Yarın neler olacağını görmeliyiz."

Son olarak hava durumuyla ilgili de şunları ekledi: "Yarın şartların epey karışık olacağını düşünüyorum. Bence bu da mücadeleyi daha heyecanlı kılacak ve bize bazı fırsatlar sunacak."

"Yine de havanın nasıl olacağı pek umrumda değil. Önce aracı iyi şekilde çalıştırdığımızdan emin olmalıyız. Sonrasında nasıl gideceğini göreceğiz."