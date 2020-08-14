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Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Lastikler hakkında çok şey öğrendik"

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Bottas: "Lastikler hakkında çok şey öğrendik"
Ekleyen:
, Editör
14 Ağu 2020 07:07

Mercedes F1 pilotu Valtteri Bottas, kendileri adına hayal kırıklığıyla geçen son iki yarışta lastikler hakkında çok şey öğrendiklerini söyledi.

Valtteri Bottas, Silverstone'daki ilk yarışta ikinci giderken lastik patlattı ve yarışı 11. bitirerek hafta sonunu puansız kapattı.

İkinci yarışta ise pole pozisyonunu kazanmıştı ancak Mercedes'in lastik sorunları ve stratejik hamleleriyle ancak üçüncü olabildi.

Bottas, hafta sonunu şöyle yorumladı: "Silverstone'daki her iki yarışın sonucu da  hayal kırıklığıydı. Bence doğru kelime bu. Her iki yarışın sonucu da beklediğim gibi değildi. Özellikle bir hafta önce, pole pozisyonundan başladığımda ve sadece kazanmayı düşündüğümde, sonuç daha da hayal kırıklığı yarattı. Şansımı en iyi şekilde değerlendiremediğim bu iki hafta sonu, benim için önemli bir ders olacak. Her şey yolunda gitmemiş olabilir, fakat bundan sonuçlar çıkardım ve artık önüme bakıyorum."

"Bu iki yarışta lastiklerin davranışları hakkında çok şey öğrendik ve lastiklerin neden Red Bull Racing'e göre çok daha fazla uyduğunu araştırmaya devam ediyoruz. O hafta sonu, üstesinden geleceğimizden emin olduğum bir sorunu ortaya çıkardı. Yenilgiden nasıl faydalanabileceğimizi bilmemiz iyi bir şey. Şimdi çok çalışmamız ve ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Kendi açımdan bakarsam, farklı şartlarda lastik aşınmasını nasıl daha iyi kontrol edebileceğimi öğrenme fırsatım oldu."

"Çok hızlı bir aracımız olduğunu biliyoruz, virajlarda büyük bir avantajımız var. Belki de daha yüksek süratler nedeniyle kabarcıklanma ortaya çıktı. Yüksek hızlı virajlarda, Red Bull sürücülerine kıyasla lastiklere daha fazla dikkat etmek zorunda kaldık ancak yeterli olmadı. Eminim nedenlerini tam olarak anlıyoruz ve kesinlikle üstesinden geleceğiz."

Takım stratejilerinde ne gibi değişiklikler olabileceği sorusuna Bottas, "Elbette her şeyi detaylı olarak tartıştık. Stratejilerdeki farklılıklar sayesinde ilginç bir yarış vardı ve eminim ki bazı noktalarda daha iyi olabilirdik. Ama bir şey bittikten sonra daha iyi bir sonuç için ne yapılması gerektiğini konuşmak her zaman kolaydır. Son turlarda hız kaybı yaşamamak adına daha uzun bir ikinci bölüm geçirmem gerektiği oldukça açıktı. Çünkü Lewis'e de geçildim. Yaşadığımız zorluklar ve Red Bull'un lastikleri ne kadar iyi çalıştırdığı düşünüldüğünde, galibiyet her halükarda imkansız gibiydi ancak ikinci olabilirdim. Bence bu yarış bize çok şey öğretti." yanıtını verdi.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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