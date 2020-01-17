Bottas, Arctic Lapland Rallisi hazırlıklarını tamamladı

17 Ocak'ta Finlandiya'nın Rovaniemi kentinin Lordi's Square Meydanı'nda (2006'da Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan yerel rock grubunun adını aldı), Arctic Lapland Rallisi başlayacak.

Valtteri Bottas tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da rallide yer alan önemli isimlerden birisi olacak.

Bottas'ın yardımcı pilotu yine Timo Rautiainen olacak. Fakat geçen sene Ford Fiesta WRC aracı ile bu ralliye katılırken, bu yıl Paul Ricard’da kullandığı ve PH Sport tarafından hazırlanan Citroen DS3 WRC aracının direksiyonuna geçecek.

Perşembe günü, tüm sürücüler shakedown'u tamamladılar ve bu çalışmalar, ralli şartlarıyla yakın koşullarda gerçekleşti. Sürücüler araçlarını özel olarak belirlenmiş kısa bir etapta test ettiler ve ralli öncesi son hazırlıkları yaptılar.

Ralliye toplamda 130'dan fazla katılımcı başvurdu ve aralarında çok iyi bilinen sürücüler de var. Bunlardan bir tanesi bu yıl Toyota ile WRC'de mücadele edecek olan Kalle Rovanpera olacak.

19 yaşındaki sürücü, ralliyi WRC'deki ilk rallisi öncesi önemli bir hazırlık çalışması olarak görüyor.

Cuma günü, sürücüler toplam 91 km uzunluğundaki ilk beş yüksek hızlı etabı geçecekler. Gün programı akşam sona erecek. Lapland'da hava iyi görünüyor ve ralli için yeterli kar var. Hava sıcaklığının -3 ila -8 olması bekleniyor.

Bottas da Instagram hesabından yaptığı açıklamada ralliye hazır olduğunu söyledi.

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