Bottas: "Araçtaki gelişimi kesinlikle hissedebiliyorum"

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Testlerin 3. gününde iki seansta da direksiyon başına geçen Valtteri Bottas, sabah seansında bir güç ünitesi sorunu ile yolda kalmıştı. İlk olarak sabah seansında yaşadığı sorundan bahseden Bottas, "Evet pistte durdum. Sorun sanırım güç ünitesiyle alakalıydı ama hâlâ araştırıyoruz. Bu sorun biraz gecikmeye yol açtı ama yine de bolca tur tamamladık." dedi.

Bottas, sabah seansındaki sorundan dolayı önemli pist üstü zamanı kaybetse de hem yarış hem de sıralama simülasyonu yapabildi ve tam 131 tur tamamlamayı başardı. Fin pilot, C5 lastiğiyle yaptığı sıralama simülasyonunda 1:30.827'lik bir derece kaydederek 3. oldu ve güçlü bir görüntü çizdi.

Geçen seneye kıyasla araçtaki gelişimi hissedebildiğini dile getiren Bottas, 3. gün sonunda şunları söyledi: "Geçirdiğimiz 3 günün sonunda pozitif olduğumu söyleyebilirim. Bolca tur attık, bazı sorunlar yaşadık ama bunlar testlerin parçası ve geçen seneye kıyasla çok daha az sorun yaşadık. Araçtaki hissiyat oldukça olumlu."

"Hızlı durduk ama diğerlerinin ne kadar yakıtı vardı ya da hangi modları kullandılar bilmiyorum. En azından gridin arkasında değiliz gibi duruyor. Bunu görmek güzel. En önemli olan şey araçtaki hissiyat ve kesinlikle gelişmeleri hissedebiliyorum."

"Testlerde her zaman olduğu gibi [güç sıralamasında] tam olarak nerede olduğunuzu söylemek imkansız ama aşağı yukarı hedeflediğimiz yerdeyiz gibi duruyor."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sadece bugüne ve son birkaç güne bakarak bu sezon için gerçekçi bir hedefin ne olacağını söylemek zor olur. Ancak gerçekçi bir hedef olarak şunu gösterebilirim: Takım olarak ve bireysel olarak geçen seneden daha iyi olmak. Bence bu gerçekçi."

"Bence aracın kalitesi anlamında bir seviye atladık, geçen seneye kıyasla çok daha az sorun yaşadık ve araç geçen seneden daha iyi hissettiriyor. Bence bu 3 gün içerisinde gayet iyi ayarlar buldum, sürmesi gerçekten güzel. Bu, kesinlikle iyi bir başlangıç noktası. Sanırım bütün günde sadece bir kez blokaj yaşadım. Pek de kötü değil."

"Bu takımla ikinci seneme girmem de işleri kolaylaştırıyor çünkü takımın ve insanların nasıl çalıştığını öğrenmeye çalıştığınız süreçleri atlayarak direkt olarak işe odaklanabiliyorsunuz."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images